Microsoft DigiGirlz İle 5 İlde 2000 Kız Öğrenciye Ulaştı!

Kız öğrencilerin kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirmesini teşvik etmek amacıyla Microsoft Türkiye tarafından hayata geçirilen DigiGirlz 2019 kampanyasının son ayağı Elazığ’da yapıldı.

Habitat Derneği, Güven Hastanesi, VRMasters ve Elazığ Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikle Elazığ’ın farklı yerlerinden gelen yaklaşık 300 kız öğrenci, Microsoft yöneticileriyle bir araya gelerek dijital dönüşüm ve teknoloji kariyeriyle ilgili bilgiler aldı.

Bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarmalarını misyon edinen Microsoft Türkiye, bu kapsamda hayata geçirdiği DigiGirlz projesiyle, büyük şehirlerin dışında yaşayan kız öğrencilere teknoloji kariyeri ve dijital meslekler konularında ilham veriyor. Gaziantep, Kayseri, Erzurum ve Trabzon’da sonra bu yılın beşinci ve son etkinliği 30 Nisan’da yaklaşık 300 kız öğrencinin katılımıyla Elazığ’da gerçekleşti. İçme İlköğretim okulunda ilkokulda okuyan kız öğrenci aldıkları kodlama eğitiminden sonra ve Microsoft Karma Gerçeklik gözlüğü HoloLens ile tanıştı. Ardından, Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul’un yanı sıra Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, lise öğrencileriyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Öğrenciler Microsoft çalışanları ve yöneticileriyle bir araya gelerek Microsoft’ta kariyer süreçleriyle ilgili fikirler edinirken, bilişim ve teknoloji alanında kariyer ve iş hayatına daha yakından bakma fırsatı yakaladı.

“Teknoloji erkek işi yargısını kaldırıyoruz”

Bu etkinlikle birlikte toplam 5 ilde, 50’ye yakın Microsoft çalışanının katkısıyla yaklaşık 2000 kız öğrenciye doğrudan ulaştıklarını belirten Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Teknoloji kariyeri yalnızca erkeklere özel bir fırsat değil. Teknolojiye yön veren bir kurum olarak, bu algıyı kaldırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadınların çeşitli nedenler ve ön yargılarla geri planda kaldığı teknoloji dünyasında onlara fırsat eşitliği sağlamak adına başlattığımız DigiGirlz projemizi Anadolu şehirlerinden başlattık. Genç kızlarımız da en az erkek öğrenciler kadar yetenekli, zeki ve hevesli. Onları daha da yüreklendirip yüksek teknoloji alanındaki çalışma olanaklarını keşfetmeleri ve bu yönde kariyer planlamaları konusunda motive etmek bizi çok gururlandırıyor. Kız öğrencimizin meslekleri cinsiyete göre sınıflandırmadan yalnızca hayallerine odaklanması için önümüzdeki dönemlerde de bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”