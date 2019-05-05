Redmi X Görseli Ortaya Çıktı!

Xiaomi’nin, bütçe dostu amiral gemiler ile ünlü olan alt markası Redmi, Redmi X adıyla satışa sunacağı yeni amiral gemisi ile gündemde. Afiş tasarımı ve görüntülere göre Redmi X akıllı telefon, açılabilir özçekim kamerasıyla geliyor.

Ön taraf tamamen ekran

Redmi’nin yeni amiral gemisi hakkındaki söylentiler marka direktörünce reddedilmiş olsa da çıkan yeni bir görsel Redmi’nin yeni amiral gemisini ortaya çıkardı. Çinli internet sitesinde paylaşılan görsele göre, çerçevesi olmayan çentiksiz bir ekrana ve açılır bir özçekim kamerasına sahip olan cihazın arka tarafında 3’lü bir kamera da bulunuyor.

Snapdragon 855‘ten güç alacak

Şık ve sade bir tasarım çizgisine sahip olacak Redmi X, Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 855‘ten güç alacak. Cihazın donanım özellikleri hakkında bilgi bulunmuyorsa da donanım özelliklerinin de üst seviye olması beklentiler arasında.

Redmi X tanıtım tarihi

Redmi X’in tanıtım tarihi hakkında resmi açıklama yapılmadı. Bununla birlikte cihazın 14-15 Mayıs gibi tanıtılması bekleniyor.