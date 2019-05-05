Japonya’nın ulusal gazetelerinden biri olan Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre dünyanın ilk 5G televizyonu Huawei 5G 8K geliyor. Gelin, TV ve bilgisayar pazarında da söz sahibi olmak isteyen Huawei’nin bu yıl sonuna kadar tanıtması beklenen Huawei 5G 8K televizyon modeli hakkında çıkan bilgilere yakından bakalım.

Yüksek veri hızı sunacak

Nikkei’nin raporuna göre Çin’li teknoloji devi Huawei’nin 8K televizyonu, ev sahipliği yaptığı 5G modem sayesinde, sabit bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yüksek hızlarda veri aktarabileceği gibi evdeki diğer cihazlar için router görevi görecek.

Komuta merkezi olacak

Devasa ekrana sahip akıllı hoparlör benzetmesi yapılan 5G destekli akıllı televizyonun 5G için Balong 5000 modem birimini taşıması bekleniyor. Kablo bağlantı gerekliliğini ortadan kaldıracak Huawei imzalı 5G destekli akıllı televizyon, 360 derece görüntüler kaydetmeye olanak sağlayan yeni bir cihazı da beraberinde getirecek.

5G destekli televizyon Türkiye’ye gelecek mi

Qualcomm’unda 5G 8K yapay zekaya sahip akıllı televizyon üzerinde çalıştığı biliniyor. Huawei 5G 8K televizyon ülkemizde satışa sunulmayabilir. Fiyatının yüksek olacağı ortada olan bu model için ülkemizdeki mobil operatör firmalarının vereceği mobil paketler de uygun olmayabilir.