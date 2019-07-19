Huawei, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 11 yıldır her sene düzenli olarak yayınlanan raporda Huawei, sürdürülebilirlik stratejisini dört ana madde üzerinde konumlandırdı: Dijital dönüşüm, güvenlik, çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Liang Hua, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Dijital dönüşümü çoğaltmak ve dünyanın bağlantı gereksinimlerini karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dijital hizmetleri daha ekonomik ve herkes için eşit olarak, erişilebilir kılmak hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz” dedi.

Çevreyi korumanın da Huawei’nin sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin önemli bir bileşeni olduğunu belirten Liang, “Gelecekteki iletişim ağları için enerji verimliliği büyük önem kazandı. Daha fazla veri iletmek için daha az enerji kullanmalı ve güç sistemlerinin genel enerji tüketimini azaltmalıyız. Bilgi ve iletişim teknolojileri bu konuda bize yardımcı olabilir.” dedi.

Huawei 5G yeşil bir teknoloji ürünü olacak

Huawei, 5G’de bölge başına düşen güç tüketimini, sektör ortalamasının yüzde 20 altına düşürmeyi başardı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Huawei Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kevin Tao: “Sektör ortalamasının önemli derecede altında olan bu yüzde miktarına ulaşmamızda, şirketimizin geliştirdiği yeni yonga setleri, sistem yazılımı, gelişmiş donanım ve ısı dağıtma teknolojileri öncü oldu. Bu yenilikçi teknolojiler, Huawei’nin 5G’sini daha verimli hale getirdi. Doğru çözümler ile Huawei 5G’si yeşil bir teknolojinin ürünü olacak” dedi.

Dijital teknolojinin faydalarını her insana, eve ve kuruluşa sunmak istediklerinin altını çizen Kevin Tao: “Bu amaçla, TECH4ALL adlı küresel bir dijital katılım girişimi başlattık. Örneğin, RuralStar çözümümüz, 2018 sonu itibariyle 40 milyon kırsal bölge sakinini birbirine bağladı. Şu anda dünya çapında üç milyardan fazla kişiye iletişim hizmetleri sunuyoruz ve dünya çapında güvenli ağ işlemlerini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine getirme noktasında ise büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Örneğin 7,7 büyüklüğündeki deprem Endonezya’yı vurduğunda Huawei olay yerindeki ilk ve tek satıcıydı.”

2018 Sürdürülebilirlik Raporunun Özeti