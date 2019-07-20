En Gözde Android Telefon: Samsung Galaxy A70 [Ürün İnceleme]

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un popüler Galaxy A serisinin, ülkemizde de büyük ilgi gören en iddialı modellerinden Samsung Galaxy A70 akıllı telefon modelini inceledik.

Samsung’un “Geniş 20:9 çerçeve oranı sayesinde sizi yepyeni dünyalara götüren bir izleme deneyimi yaşayacaksınız.” diyerek tanıttığı, orta-üst segment arasına konumlandırılan Galaxy A70; 25w gücünde hızlı şarj desteği, 4500 mAh kapasiteli bataryası, 6,7 inç boyutundaki ekranı, başarılı kamera özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Yeni teknoloji trendlerini destekleyen yapısıyla Galaxy A70 oldukça iddialı. 3499 TL fiyat etiketiyle orta üst segmentte oldukça iddialı giriş yapan Galaxy A70’in kullanıcılara nasıl bir deneyim sunduğunu öğrenmek için Galaxy A70 inceleme yazımızın devamını okumalısınız.

Geniş çerçeve oranı sunuyor

Galaxy A70’in 6,7 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı 20:9 formatında karşımıza çıkıyor. Infinity-U ekran tasarımıyla gelen akıllı telefonun 393 ppi yoğunluğa sahip ekranı 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Qualcomm’un 11 nm teknolojisi ile üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 675’ten alan Galaxy A70, Adreno 612 grafik birimi kullanıyor.

60, 30 ve 240 FPS video kaydı çekilebiliyor

Ülkemizde 6 GB RAM ile satışa sunulan telefonun 128 GB dâhili depolama alanı MicroSD kart ile 512 GB’ye kadar artırılabiliyor. Galaxy A70, arka tarafında f/1.7 diyafram değerine sahip 32 megapiksel çözünürlük sunan ana kamera; 123 derecelik açı sunan, 8 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera; f/2.2 diyafram değerine sahip, derinlik algılayıcı özelliği olan 5 megapiksel çözünürlük sunan kamera taşıyor.

Full HD çözünürlükte 60, 30 ve 240 FPS video kaydı yapabilmenin mümkün olduğu akıllı telefon, ön kamerasıyla da iddiasını ortaya koyuyor. 30 FPS’ye kadar video çekme olanağı sunan f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera, 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Ekrana gömülü olarak parmak izi okuyucu kullanan Galaxy A70, yüz tanıma özelliğine de sahip. Cihaz Android 9.0 Pie ve One UI ile karşımıza çıkıyor. Galaxy A70, 25 W hızlı şarj desteği ve 4500 mAh gücünde devasa bataryaya sahip. Galaxy S10 5G’nin ardından 18W üzerine çıkan ikinci Galaxy modeli unvanına sahip olan cihazın fiyatı 3.499 TL olarak belirlendi.

Sonuç olarak

6,7 inçlik dev ekranı başarılı deneyim sunan telefonun ekrandan parmak izi okuyucusu olması, termal anlamdaki performansı, donanım ile yazılımının uyumlu olması, hem ön hem de arka kameranın kaliteli fotoğraflar çekmeye imkân vermesi, devasa bataryası ve 25w’lık süper hızlı şarjı, telefonun başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Telefon almayı düşünenlerin tercih edebilecekleri telefonlar listesinde ön sıralara oynayabilecek telefonun tek eksik yönü, IP sınıfı koruma sertifikası olmaması nedeniyle kasa yapısının çizilmelere müsait olması.

Galaxy A70 teknik özellikleri