Çift SIM Kart ve 3 Kameralı Orta Segment Telefonu: LG Q60 [Ürün İnceleme]

LG’nin Şubat ayında tanıttığı orta segmentteki akıllı telefonu LG Q60 modelini inceledik. Bakın LG Q60 akıllı telefon nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. LG modellerini tercih listenize eklemek istiyorsanız inceleme yazımızı okumalısınız.

Çift sim kart desteği

LG Q60, 77mm genişlik ve 161.3mm uzunlukta. Kalınlığı 8.7mm olan telefonun 269 ppi yoğunluğa sahip 6,26 inç ekranı, 720 x 1520px çözünürlük sunuyor. IPS panele sahip telefonun ekran boy oranı 19: 9. 2 GHz sekiz çekirdekli işlemciden güç alan cihaz, 3GB RAM ve 64GB depolama seçeneğine sahip. Cihazın dahili hafızası microSD ile genişletilebiliyor. LG Q60, çift sim kart desteğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Üçlü kamera kurulumu

MIL-STD 810G Uyumluluğu, DTS: X 3D Surround Ses, Google Asistan Düğmesi bulunan akıllı telefon, parmak izi sensörüne de sahip. Telefon ön tarafta 13 megapiksel, arka tarafta ise PDAF, 2MP derinlik sensörü, 5MP Süper Geniş Açı lens ve LED flaşın eşlik ettiği 16 megapiksel kamera taşıyor. LG Q60’ın yapay zeka destekli kamerası AI CAM, ideal çekim ayarlarını otomatik olarak uyguluyor ve harika pozlar yakalanmasını sağlıyor. LG Q60, 1080 x 30fps video kaydını olanaklı kılıyor. LG Q60, 3500mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Dayanıklılık testinden başarılı sonuç aldı

Android 9.0 (Pie) ile karşımıza çıkan telefon, yüksek dayanıklılık konusunda ABD Askeri Standardı MIL-STD-810G testinden de geçti.

Sonuç değerlendirmesi

Tek dokunuşla Google Asistan2ın aktifleştirilebilmesi, 19:9 ekranın minimal çentiği sayesinde ekranın rahat kullanılabilmesi, süper geniş açılı kameraya sahip olması, dayanıklılığı, pil gücü gibi özellikleriyle LG Q60 akıllı telefon modeli için ortalamanın üzerinde diyebiliriz.

LG Q60 teknik özellikleri