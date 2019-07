Mağaza Patronlarının Gözü ikasBoss Ekranlarında

İşletmelere satış sırasında hız kazandırmanın yanı sıra sağladığı ayrıntılı raporlama özellikleriyle operasyonların detaylı bir resmini çeken ve işletmelere yol haritası sunan ikas, ikasBoss uygulaması ile işletme sahipleri ve patronların hayatını kolaylaştırıyor. ikas’ın, sistemin 6 aylık kullanımı ve müşteri anketinden yola çıkarak elde ettiği veriler, patronların mağazalarını ikas ile yakın takibe aldığını ortaya koyuyor.

Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ve POS yazılımı ikas, sunduğu özelliklerle işletmelerin hayatını kolaylaştırırken, işletme sahipleri tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. ikas’ın işletme sahipleri ve patronlar için geliştirdiği ikasBoss uygulamasıyla, satış ve mağazaya yönelik her türlü rapor cep telefonlarından kolaylıkla takip edilebiliyor. ikasBoss bu sayede, kullanıcıların diledikleri her an, her yerden operasyonlarını yakinen takip edebilmelerine olanak tanıyor. İşletme sahipleri ikas ile tüm şubelerde gerçekleştirilen işlem detaylarına göz atarken, kasa kapanış ve açılış durumlarını da anlık olarak gelen e-posta bildirimleriyle, ikas Yönetim Paneli üzerinden ya da isterlerse ikasBoss uygulamasından kontrol edebiliyorlar.

ikasBoss’un son 6 aylık kullanımını inceleyen ve müşterilerine yönelik anket düzenleyen ikas, sistemin patronlar için sağladığı avantajları detaylı verilerle gözler önüne seriyor. Gerçekleştirilen ankete göre ikasBoss kullanıcıları, günde 2.5 dakikalarını mağazalarının performanslarını kontrol etmek için ayırıyor. Patronlar, sisteme her göz attıklarında yaklaşık 12.2 saniyede istedikleri verileri kontrol edebiliyorlar. Bu da yaklaşık 12.5 defa kontrol etme anlamına geliyor. ikasBoss kullanıcılarının yüzde78’inin iOS, yüzde22’sinin Android cihazlar kullandığı gözlemleniyor.

Saniye hızında satış becerisi

Patronların ikas’ta dikkatle takip ettikleri verilerin başında, mağazalarda gerçekleşen satışlar geliyor. Kasaya giren çıkan paranın takibi, hangi ürünün ne kadar satıldığı gibi ayrıntılı verilerle mağazanın satışları anında gözlemlenirken, işletmeler satış işlemlerini ikas ile son derece hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Verilere göre mağazalardaki ortalama satış süresi ikas ile yalnızca 7 saniye.

Zamanın çoğunda raporlar inceleniyor

ikas sisteminin mağaza verilerini detaylı analiz etme kabiliyeti sağlayan raporlama özelliği de ikasBoss kullanıcılarının oldukça sık kullandığı ekranların başında geliyor. Belirlenen zamanlarda istenilen raporların e-posta olarak da alınabildiği sistemde patronlar, sistem içinde geçirdikleri zamanın yüzde 70’ini rapor incelemeye ayırıyorlar. İşletme sahiplerinin en çok inceledikleri rapor ekranı, yüzde 25’lik oranda Etiket Bazlı Ürün Satış Raporu. Bu raporu yüzde 19 ile Şubeler, yüzde 15 ile Markalar, yüzde 15 ile Ürünler, yüzde12 ile Ödeme Yöntemi, yüzde 8 ile Çalışan ve yüzde 6 ile Tedarikçi Raporu takip ediyor.

Patronların gözü kasa hareketlerinde

ikas’ın yaptığı araştırmaya göre mağaza sahiplerinin en çok zaman geçirdikleri ekranların üçüncüsü ise kasa hareketleri. ikasBoss’ta kasada olan nakit para ekranına patronların yüzde 82’si her açışta göz atıyor.