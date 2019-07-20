Kamera ve Bataryasıyla Öne Çıkıyor: Redmi K20 Pro [Ürün İnceleme]

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin Mayıs ayında Çin’de düzenlenen etkinlikte Redmi K20 ile birlikte tanıttığı Redmi K20 Pro modelini inceledik.

Xiaomi Mi 9 modeliyle benzer özelliklere sahip olduğunu fark ettiğimiz telefon, fiyatına göre sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği 6 GB RAM’e sahip Redmi K20 Pro, bakın nasıl deneyim sunuyor.

3.5 mm’lik kulaklık girişine sahip

Arkasında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu taşıyan Redmi K20 Pro, arka tasarımıyla OnePlus 7 Pro’yu andırıyor. 156.7 milimetrelik uzunluğa, 74.3 milimetrelik genişliğe sahip olan telefonun ağırlığı 191 gram. Redmi’nin otomatik açılır-kapanır bir kamera tasarımı kullanarak kendi ilkini gerçekleştirdiği telefon, alt kısmında USB Type-C girişine, üst kısımda 3.5 mm’lik kulaklık girişine sahip.

Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor

K20 Pro’nun 6,39 inçlik çerçevesiz ekranı 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Corning Gorilla Glass 5’le korunan telefonun tek tuşu, sağ tarafındaki ses açma kapama tuşu. K20 Pro, Snapdragon 855 işlemcisi sayesinde AnTuTu testinden 367485 puan; Geekbench testinde ise tek çekirdekte 2976, çoklu çekirdekte 10810 puan almayı başardı. K20 Pro, oyun performansında da başarılı.

Yapay zekâ destekli ön ve arka kameralar

K20 Pro, diyafram değeri f/2.4 olan 13 MP ve 8 MP çözünürlüğünde kameraların eşlik ettiği f/1.8 diyafram değerinde ve 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip. Otomatik moddaki yapay zekâ desteği sayesinde otomatik modda çekilen fotoğrafların çözünürlüğü 12 MP oluyor. 48 MP çözünürlüğünde fotoğraflar için modun aktifleştirilmesi gerekiyor. Gündüz çekimlerinde olduğu kadar gece çekimlerinde de başarılı performans gösteren telefon, 4K 60 FPS’e kadar video kaydı çekilebilmesini sağlıyor. Sabitleyicisi oldukça başarılı olan telefonun f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamerası 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. Yapay zekâ desteği ve stüdyo modları ön kamerada da bulunuyor. Ön kamerayla 1080p 30 FPS video kaydı yapılabiliyor.

1 saat 25 dakikada tam şarj

4.000 mAh’lik bataryadan beslenen ve 27W hızlı şarj destekleyen K20 Pro, Geekbench testinden 6360 puan almayı başardı. Quick Charge 3.0 ile gelen 18W adaptörle, 0 şarj seviyesine sahip telefon, 1 saat 25 dakika içinde yüzde 100 şarj seviyesine getirilebiliyor. 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip Redmi K20 Pro fiyatı 300 dolar.

Redmi K20 Pro teknik özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm / 191 gr

Ekran: 6,39 inç, 1080 x 2340 px Super AMOLED ekran, 403 ppi

Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuyucu

İşlemci: 8 Çekirdekli Snapdragon 855(1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)

Grafik Birimi: Adreno 640

RAM / Depolama: 256 GB, 8 GB RAM ya da 128 GB, 6/8 GB RAM ya da 64 GB, 6 GB RAM

Ana kamera: 48 Megapiksel f/1.8, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF

Geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 12mm ultra geniş açı

Telefoto kamera: 8 Megapiksel, f/2.4, 53mm (telephoto), 1.12µm, Laser/PDAF, 2x optik zoom

Arka kamera video: 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps

Ön kamera: Açılabilir mekanizmalı 20 Megapiksel, f/2.2, 0.8µm, 1080p@30 FPS video

Batarya: 4000 mAh @ 27 Watt hızlı şarj

Sonuç olarak

Snapdragon 855 ve 4.000 mAh bataryası sayesinde harika performans gösteren ve 4K60 FPS video çekiminin de çok başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz Redmi K20 Pro akıllı telefonun tek eksisi kablosuz şarjı desteklememesi.