ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD Modelini Duyurdu

ADATA, hızlı ve zahmetsiz performans artışı elde etmek isteyen kullanıcılar için M.2 formundaki yeni SSD modelini tanıttı.

Dünyanın sayılı yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni M.2 SSD modeli Ultimate SU650’yi tanıttı. 3D TLC Flash bellek yongaları kullanılarak üretilen SSD, saniyede 550MB’a kadar okuma, 510MB’a kadar da yazma hızı sunuyor.

SSD’ye terfi etmenin tam zamanı

ADATA Ultimate SU650 M.2, özellikle hâlâ eski tip mekanik sabit disk kullanan ve yeni bir SSD’ye geçerek sistemlerini hızlandırmak isteyen kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. 3D NAND Flash belleklerden faydalanan SU650 M.2, 120GB, 240GB ve 480GB olarak üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Performans yanında verimlilik konusunda da büyük fayda sunan SSD’ler, mekanik diskler yerine 3D NAND Flash yongalar kullandıkları için %80’e kadar daha az enerji tüketiyor. Düşük güç tüketimi sayesinde dizüstü bilgisayar sahipleri cihazlarını daha uzun süre pil ile kullanma imkânı elde ediyor.

Hız ve veri güvenliği bir arada

Ürünün SLC önbellek ile desteklenen NAND Flash yongalar kayda değer oranda performans artışı getiriyor. SU650 M.2 saniyede 550MB’a kadar okuma, 510MB’a kadar yazma hızına ulaşabiliyor. Bu da sistem açılışı, dosya transferi ve programların açılma ve çalışma sürelerini düşürerek performans artışı ve çok daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Performans artışına ek olarak, Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde SU650 M.2 olası hataları tespit ederek onarabiliyor. Böylelikle hem kullanıcı verileri güvende oluyor hem de SSD’nin kullanım ömrü uzamış oluyor. Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) değeri 2 milyon saat olan SSD, dayanıklılık konusunda da iddialı.

Gelişmiş yazılım desteği

Ultimate SU650 M.2 SSD satın alan kullanıcılar iyi bir SSD yanında oldukça kullanışlı iki yazılımın da sahibi oluyor. SSD Toolbox kullanıcılara SU650 hakkında sürücü ve yıpranma durumu, kalan kullanım ömrü gibi bilgileri görüntüleme imkânı sunarken, Migration Utility ise eski sabit diskteki dosyaları ve işletim sistemini olduğu gibi yeni SSD’ye kopyalamaya yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılar format atıp tüm oyun ve programlarını yeniden kurma veya sistemi yedekleme zahmetinden kurtuluyor.

ADATA Ultimate SU650 M.2 2280 SSD’nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.