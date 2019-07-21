Dijitalleşmeyen Yurtlar Öğrenci Kaybediyor!

Dijital dünyanın içinde büyüyen Z Kuşağı öğrencilerden 1144’ü ile yapılan ankete göre, internet hizmetlerinin kalitesi yurt tercihlerinde belirleyici rol üstleniyor; yurt kaydı ve diğer prosedürlerin online ortamda yapılabildiği yurtlar öne çıkıyor.

Z Kuşağı olarak adlandırılan 2000 ve sonrası doğumlu bireylerin yüksek öğrenim hayatına merhaba demesi, öğrenci yurtlarından beklentileri de köklü biçimde değiştirdi. Yeni nesil öğrenciler, yeni nesil ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yurt yöneticileri ise öğrencilerin ihtiyaç duyduğu verimlilik ve dijitalleşmeyi bulutla çözüyor: Yurtta yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen yurt yönetim yazılımı Livinsoft, geleneksel yurt anlayışını dijital dönüşüm ile kökten değiştiriyor.

“Z Kuşağı” yurtlarda ne arıyor

Yurt yönetim yazılımında Livinsoft’u tercih eden Residorm’un toplam 1144 öğrenciyle yaptığı anket çalışmaları, öğrencilerin dijital yurtlar istediğini bir kez daha kanıtlıyor. Kırıkkale, Muğla ve Balıkesir’deki Residorm şubelerinde yapılan çalışmaya göre internet hızı, öğrencilerin kayıt yenileme tercihleri üzerinde yüzde 20’lere varan bir etki yaratıyor. Bu etki, öğrencilerin kararlarında yurda ödedikleri paradan iki kat fazla fark yaratıyor. Her dört öğrenciden biri, internet hızından memnun olmadığı için farklı yurt arayışına giriyor. Dijital yurtlar kazanırken, dijitalleşemeyenler ise sınıfta kalıyor.

Milenyum nesli olarak da bilinen Z kuşağının doğdukları andan itibaren dijital teknolojilerle iç içe büyüdüğüne dikkat çeken Livinsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, “Genç nesil tüm ihtiyaçlarını internet ve mobil cihazlar aracılığıyla karşılamaya alıştı. Bu beklentiyi karşılayacak çözümlerden birini MV Holding çatısı altında kurum içi girişimcilik yaklaşımıyla geliştirdik ve hizmete açtık. Livinsoft hem gençlerin online işlem ve kolay erişim ihtiyacına yanıt veriyor hem de öğrenci yurtlarının yönetimsel süreçlerine verimlilik ve ölçeklenebilirlikle destek oluyor.” diye konuştu.

Ders seçme ve kayıt işlemlerini internet üzerinden yapmaya alışan Z Kuşağı öğrenciler, online işlem kolaylığını kayıt olacakları yurtta da görmek istiyor. Bulut tabanlı yurt yönetim yazılımı Livinsoft, “dijital doğanların” yurtlarda aradığı online etkileşim olanaklarını ve kolaylığı sağlıyor. 2018 yılından bu yana toplam yaklaşık 5.000 yataklı yedi ayrı yurtta kullanılan Livinsoft, bulut teknolojilerinin sunduğu verimliliği yurtta kalan öğrenciler için faydaya dönüştürüyor.

Sektörün ihtiyacını kurum içi girişimcilik ile karşıladılar

Livinsoft Genel Müdürü Şansal İlgün, “MV Holding’in konaklama alanındaki uzmanlığıyla ve yerli Ar-Ge faaliyetleriyle iki yılda hayata geçirdiğimiz Livinsoft, öğrencilerin ve sektörün ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinde çözüyor.” diye ekledi. Bulut üzerinde çalışan yapısıyla yurt süreçlerinin tamamını tek bir platformdan, kullanıcı dostu bir arayüzle yönetme olanağı sunan Livinsoft’a akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar ile 7/24 erişim sağlamak mümkün. Sistemin tümüyle bulut üzerinde işlemesi, herhangi bir ek donanım ihtiyacı olmaksızın tüm kurulum işlemlerinin 2-3 gün içinde tamamlanmasını sağlıyor. Yurt yetkilileri süreçleri masa başından bağımsız şekilde daha verimli takip edebiliyor. Öğrenciler ise alışkın oldukları online uygulama arayüzleri üzerinden kayıt ve diğer yurt işlemlerini yapmanın konforunu yaşıyor.

Yurtlarda dijital dönüşüm trendi başlıyor

Kurulumu teknik bilgi gerektirmeyen Livinsoft, her tipte öğrenci konaklama işletmesinde kolayca kullanılabiliyor. Yönetici ve yatırımcılar, özellikle birden çok şubesi olan işletmelerde gerçek zamanlı veri ve karşılaştırmalı rapor gibi fonksiyonlar sayesinde büyük kolaylık elde ediyor. Livinsoft ile öğrenci bazında kayıt, izin, tahsilat, interaktif iletişim, oda arkadaşı eşleşmesi ve her türlü talep yönetimi gerçekleştirilebiliyor.

Çözümün işletme yönetimine yönelik özellikleri arasında bina ve oda yapılandırma, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi, ön muhasebe, online ödeme, ek gelir yönetimi, finansal raporlama, detaylı filtreleme, doküman ve envanter yönetimi bulunuyor. Kullanıcı bazında ise detaylı yetki yönetimi, görev atama ve takibi yapılıyor; kullanıcı işlemlerinin geçmişi görüntülenebiliyor. Anket modülleri gibi interaktif çözümler sayesinde, derin filtreleme sistemi ile konaklayan öğrencilere direkt olarak duyuru veya anket yapılabiliyor. Uçtan uca dijitalleşmenin sağlanmasıyla birlikte yönetici, personel ve öğrenci deneyimi de iyileşiyor.