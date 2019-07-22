PC’sinin WiFi Performansını Artırmak İsteyenlere: Archer T4E

TP-Link’in yüksek hızlı, çift bantlı yeni PCI adaptörü Archer T4E, eski nesil WiFi adaptöre sahip PC’lerin WiFi hızını ve performansını artırıyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, eski nesil WiFi kartına sahip PC’leri yeni nesil WiFi teknolojilerine yükseltmeyi sağlayan yeni PCI adaptörü satışa sundu. Archer T4E model adaptör, çift bant desteğine sahip, AC standardını destekliyor ve yüksek WiFi hızları sunuyor.

PCI Express özelliği nedeniyle masaüstü bilgisayarlara son derece kolay monte edilebilen Archer T4E, toplama PC yapanların ya da mevcut PC’sinin WiFi özelliğini daha da güçlendirmek isteyenlerin tercih edeceği yüksek performanslı bir ürün. Toplamda 1200 Mbps WiFi hızına ulaşabilen adaptör, çift bant desteği sunuyor. 5GHz bandında 867 Mbps, 2.4GHz bandında ise 300 Mbps hızlara ulaşabilen ürün, 802.11ac standardına sahip. Bu özellikleriyle yüksek yoğunluklu ağ kullanımları için ideal bir çözüm.

Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde daha geniş bir WiFi kapsama alanı sunan Archer T4E, bu teknoloji ile WiFi’a bağlı cihazlara doğru WiFi sinyallerini odaklayabiliyor. Bu sayede evin farklı yerlerinde WiFi’a bağlanan tüm cihazlar daha dengeli bir bağlantı elde edebiliyorlar.

Her tür PC’ye uygun

Archer T4E, farklı profil desteği ile tüm PC’lere uygun bir adaptör. Standart dirseğe ek olarak mini kasalı PC’ler için düşük profilli bir dirsek de ürün ile sunuluyor. Böylece kolaylıkla her PC’ye en yeni nesil ve güçlü WiFi özelliği kazandırılıyor. Ayrıca çalıştıkça ve ısındıkça adaptörün performansının düşmesini engellemek için cihaz üzerinde ısı emici alüminyum alaşım bir yüzey yer alıyor. Adaptörün ürettiği termal enerjiyi dağıtmaya yardımcı olan bu ısı emici, daha kararlı bir WiFi bağlantısı sağlıyor. Düşük sıcaklıklar, ürün ömrünü de uzatıyor.

Adaptör üzerinde iki harici anten yer alıyor. Bu antenler kapsama alanını genişletiyor ve daha dengeli bir bağlantı sağlıyor. Son nesil antenlerin yanı sıra Archer T4E’de 2×2 MIMO teknolojisi yer alıyor. Gelişmiş güvenlik standartlarını da destekleyen cihaz, böylece güvenli bir ağ oluşturulmasını sağlıyor.

Windows 10, 8.1, 8, 7 ve XP (32/64 bit) işletim sistemleriyle uyumlu olan Archer T4E’nin satış fiyatı KDV dahil 48,20 USD olarak açıklanıyor.