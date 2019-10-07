Huawei CEO’su Ken Hu: Dijital Birlikteliğe İnancımız Tam

Huawei, önümüzdeki beş yıl içinde 500 milyon insanın dijital teknolojiden faydalanmasına yardımcı olmak için TECH4ALL oluşumu ile birlikte ilerliyor.

Huawei CEO’su Ken Hu, Huawei Connect 2019 etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, katılımcı ve kapsayıcı bir dijital yaşam için tüm ekosistemin sürece dahil olması ve kimsenin geride bırakılmaması gerektiğini söyledi.

TECH4ALL Zirvesi, Huawei’nin her yılın son çeyreğinde Şangay’da kapılarını açan inovasyon odaklı küresel etkinliklerinden biri olan, Huawei Connect 2019 kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei CEO’su Ken Hu, markanın hayata geçirdiği TECH4ALL girişimini detaylarıyla paylaştı. Ken Hu, TECH4ALL oluşumunun hedefinin, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 milyon insanın dijital teknolojiden faydalanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Ken Hu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Teknolojik gelişmeler, akıllı dünyanın gelişimini hızlandırıyor. Bilim ve teknolojinin kolaylıklarından yararlanırken, aynı zamanda hikâyenin diğer tarafına da bakmalıyız. Dijitalde yaşamda halen boşluklar halen var. Örneğin Çin’in pek çok şehrinde yaşlılar sokakta taksi bulamayabiliyor, çünkü taksiler artık çoğunlukla mobil cihazlar üzerinden çağrılıyor. Akıllı dünyanın altyapısı olarak BT endüstrisi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde ve sosyal refahın artmasında hayati bir rol oynamıştır. BT sektörü aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve insanlığın; yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, ekolojik zararlar, ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları gibi zorlukları farklı bir yönden ele almasını sağlayacaktır. Teknoloji fildişi bir kulede oturmamalı. Bunun yerine tüm insanlığa fayda sağlamalı. Dijital teknolojinin her insana, eve ve kuruma fayda sağlayacağına inanıyoruz.”

Herkesin dahil olduğu bir dijital eko-sistem için TECH4ALL

Huawei CEO’su Ken Hu, şirketin teknolojiyi tüm kesimler için daha yakın ve erişilebilir kılma gayretinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, bu amaçla uzun vadeli bir girişim projesi olan TECH4ALL’u hayata geçirdiklerini iletti. Ken Hu şöyle devam etti; “Bugün, Afrikalı çocuklar dış dünyaya açılabilir, görme engelli çocuklar okuma sevincini yaşayabilir, bilim insanları balinaların gönderdiği frekanslar hakkında daha fazla fikir sahibi olabilir. Huawei’nin vizyonu ve misyonu, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her insana, eve ve organizasyona dijitalleşmeyi getirmektir. TECH4ALL’da üç alana odaklanacağız; teknoloji, uygulamalar ve beceriler. Yapay zeka, bulut ve mobil cihazlardaki teknolojik yeniliklerle bağlantı maliyetlerini sürekli olarak düşürmeye ve kapsam odaklı engelleri ortadan kaldırmak için çalışacağız. Ekosistemleri güçlendirecek, geliştiricilerin farklı topluluklar ve endüstriler için daha fazla uygulama oluşturmasına yardımcı olacağız. Tüm toplumun dijital becerilerini geliştirmek için yerel yönetimler, topluluklar ve diğer sektörlerle birlikte çalışacağız.”

“TECH4ALL için bir yön belirlerken, dijital kapsamayı destekleyebileceğimiz dört alan tanımladık; sağlık, eğitim, gelişim ve çevre… Daha fazla insanın, daha iyi sağlık kaynaklarına kolay erişimini sağlamak için dijital teknolojinin kullanılmasını çok önemsiyoruz. Kadınlara ve gençlere eşit koşullarda eğitim sağlamak ve kaynaklara erişim için de yine teknoloji son derece önemli. Çeşitli sektörler, işletmeler, bölgeler ve gruplar için gelişim boşluklarının giderilmesi, dijital kaynaklara eşit erişimin sağlanması ve teknolojinin herkese fayda sağlaması da amaçlarımız arasında. Sivil toplum kuruluşlarının ekosistemleri daha verimli bir şekilde korumalarına yardımcı olmak de için yenilikçi teknolojiler büyük önem taşıyor.”

TECH4ALL girişiminden İspanya’da çocuk sağlığına özel proje

Ken Hu, TECH4ALL oluşumunun İspanya’da çocuk sağlığı özelinde hayata geçirdiği projeyi ise şöyle aktardı; “Pediatri bölümündeki bebeklere doğum sonrası sağlık kontrollerinde teşhis koymak son derece zordur. Örneğin bebeklerdeki doğuştan gelen göz hastalıklarının, Pediatri bölümünde teşhis edilmesi hiç kolay değil. Bebekler gözleri rahatsız olduğunda ağlarlar ve ebeveynleri çoğu zaman bunu çok daha genel sebeplerle örtüştürür. Bu bilgi eksikliği nedeniyle, göz hastalıkları olan birçok çocuk, teşhis ve tedaviden yoksun kalabiliyor. Bu durum yaşamlarının geri kalanını da olumsuz yönde etkiliyor. İspanya’da küçük çocuklarda görme bozukluğunu tespit edebilecek yeni bir tıbbi cihaz geliştirmek için IIS Aragon (yerel bir tıbbi araştırma laboratuvarı) ve DIVE (yerel bir araştırma merkezi) ile birlikte çalışıyoruz. Bu ürünle çocukların, Huawei Matebook E’de yer alan gözbebeklerini harekete geçiren görüntülere bakmaları sağlanıyor. DIVE sistemi daha sonra verileri bir Huawei P30 telefonuna iletiyor. HiAI ve P30 telefonun makine öğrenme özellikleri sayesinde, bir doktor, Track AI uygulaması ile verileri analiz edebilir ve göz hastalıklarının belirtilerini tespit edebilir. Bu yaklaşımla, dünyadaki 19 milyon görme engelli çocuğa fayda sağlamayı arzu ediyoruz.”

Güneş enerjisiyle çalışan orman koruyucuları

Ken Hu, TECH4ALL kapsamında tropikal yağmur ormanlarında gerçekleştirilen ekoloji odaklı projeye de değindi. “Huawei, çok sayıda kullanılmış akıllı telefonunu yağmur ormanlarını izlemek amacıyla güneş enerjisiyle çalışan cihazlara dönüştürüyor. Rainforest Bağlantısı (RFCx) teknolojisi bu telefonları yağmur ormanlarının “kulaklarına” dönüştürüyor. Yapay zeka ile donatılan bu telefonlar, uluslararası çevre koruma örgütlerinin gezegeni daha verimli bir şekilde korumalarına yardımcı olmak için kullanılıyor. Örneğin yasadışı ağaç kesimleri bu yolla tespit edilebiliyor. Gelecek yıl, daha fazla ülkede 6.000 kilometrekarelik tropikal yağmur ormanının Rainforest Bağlantısı ile korunması hedefleniyor.