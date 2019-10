Linkplus’tan Müşterilerine Geleceği Keşfetme Fırsatı

Dünyanın önde gelen birçok teknoloji üreticisinin distribütörlüğünü başarıyla yürüten LinkPlus, Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojilerini müşterilerine daha yakından tanıtmak amacıyla Splunk Discovery Day düzenledi. Sektör liderleri ve teknoloji uzmanlarının bir araya geldiği etkinlik, 3 Ekim Perşembe günü Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan, Splunk Discovery Day’in açılışında yaptığı konuşmada, hızla değişen dünyada iş yapış şekillerinin de değişmeye başladığına dikkat çekerek, “Birçok kurumun halihazırda işlediği veya işlemediği veri boyutu dramatik bir şekilde büyüyor. Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Robot teknolojileri alanlarındaki gelişmeler artarak devam edecek ve hayatımızın içine daha fazla girecek. LinkPlus olarak, katma değerli distribütörlük yapıyoruz. Farklı markaları Türkiye’ye getirip burada yaygınlaştırarak bir kanal ağı kurmak ve bunları büyütmek, temel hedefimizdir. Distribütör olarak iş ortaklarının oluşturduğu ekosistemi geliştiren, toparlayan, sinerji oluşturacak ortamları yaratan bir kimliğimiz var. Bu kimliğin bir yansıması olan Splunk Discovery Day’de müşterilerimize, ellerindeki verileri kurumları için nasıl daha faydalı hale getirip, günümüz teknolojilerine uydurabileceklerini göstermeyi hedefledik. Kurumların yarın için ihtiyaç duyduğu çevikliği, vizyonu ve performansı anlatırken yeni yaklaşımlar hakkında da bilgi paylaşma fırsatı yakaladık” dedi.

Splunk Discovery Day etkinliğini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Borhan, bu yıl yaklaşık 200 katılımcının etkinliğe ilgi gösterdiğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

LinkPlus tarafından Splunk veri platformunu ve bu platform üzerine konumlandırılmış çözüm ve teknolojileri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Destel Bilişim Çözümleri, Netsmart, SoftwareONE, Soitron Siber Güvenlik Sistemleri ve Seynur Bilgi Teknolojileri GOLD sponsor; Konsalt Proje Yönetim ve İnşaat ile Platin Bilişim Teknoloileri SILVER sponsor olarak destek verdi.

Splunk makine verisini herkes için erişebilir ve değerli hale getiriyor

Sektör liderleri ve teknoloji uzmanlarının bir araya geldiği etkinlikte Splunk EMEA Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi Başkan Yardımcısı Nordine Aamchoune ve Splunk Batı Avrupa Bölgesi Satış Direktörü Amit Stark, şirketlerin daha üretken, karlı, rekabetçi ve güvenli olmasını sağlayan Splunk platformu hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Sektör ya da ölçekten bağımsız olarak, veri üreten bütün işletmelerin kullanabileceği bir çözüm olan Splunk’ın şirketlere kattığı katma değeri ise Garanti BBVA IT Güvenlik Müdürü Çağlayan Kılıç ve İstanbul Havalimanı / IGA IT Altyapı ve Güvenlik Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Bayarçelik anlattı. Yaklaşık 200 profesyonelin katıldığı etkinlikte ayrıca IT operasyon analitiği ve güvenlik sunumları gerçekleştirildi.