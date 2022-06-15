HUAWEI MateBook D16 için özel kampanya

MateBook ailesine en son eklenen, 12. Nesil Intel Core işlemci tarafından desteklenen 16 inç HUAWEI MateBook D16’dır. HUAWEI MateBook D16’nın piyasaya sürülmesi aynı zamanda MateBook ailesini geniş ekran, yüksek performanslı yeni üye olarak daha da zenginleştirirken, markayla eş anlamlı hale gelen estetik, yenilik ve akıllı deneyimleri bünyesinde barındıran serinin imza öğelerini taşıyor.

HUAWEI MateBook D16, MateBook D Serisi’nin ince çerçeve tasarımını devralıyor. Bu, ekranda daha geniş bir çalışma alanı sağlayarak kullanıcıların daha büyük ve daha uzun bir ekran alanıyla tabloları, verileri ve belgeleri daha kolay görüntülemesine olanak tanıyor. Huawei, diğer üreticilerin tipik olarak yalnızca 15,6 inçlik ekran yerleştirebildiği bir kasaya 16 inçlik büyük bir ekran yerleştirmeyi başardı. Bu da ekranın görünür alanını genişletirken gövdenin küçük kalmasını sağlıyor. 12. Nesil Intel işlemciden gücünü alan MateBook D16, Huawei MateBook serisinde ilk kez yer verilen numerik tuş takımı ve 1080p AI kamera gibi önemli özelliklere de sahip.

Daha esnek çalışma modellerine geçerken, evin bir ölçüde yeni ofisimiz olacağı gerçeğine alışmamız gerekiyor. Evdeki çalışma alanımızı tam üretkenliğimizi ve odaklanmamızı kolaylaştıracak ama aynı zamanda yaşam alanımızı kısıtlamayacak şekilde düzenlemek bizim görevimiz. Neyse ki teknoloji, geleneksel ofis düzeninin yerini başarıyla alan yenilikçi cihazlarla yardımımıza koşarken, aynı zamanda bize nerede çalışmayı seçtiğimiz konusunda daha fazla esneklik vererek yaratıcılık için geniş alan bırakıyor.

MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonlarından satın alan kullanıcılara ayrıca bir adet 2.899 TL değerindeki MatePad T10s 64 GB tabletin yanında 2.199 TL değerindeki Sound Joy, 999 TL değerindeki dizüstü bilgisayar taşıma sırt çantası ve 399 TL değerindeki bluetooth Mouse hediye ediliyor. Bunun yanında ön satış kampanyası dahilinde her MateBook D16 modelinde sepette 500 TL indirim yapılıyor. Siparişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorum bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI’nin 799 TL değerindeki Wi-Fi 6’lı AX3 Dual Core router’ını kazanıyor. Aynı zamanda kullanıcılar satın aldıkları ürüne ait deneyimini Huawei Topluluğu’nda paylaşarak 1.249 TL değerindeki HUAWEI Watch Fit Mini kazanma şansı da yakalıyorlar. Böylece şanslı kullanıcılar Matebook D16’nın yanı sıra 7.350 TL değerindeki HUAWEI hediyelerinin de sahibi oluyorlar.

https://shop.HUAWEI.com/tr/ kampanya-yeni-bilgisayar- tablet.html