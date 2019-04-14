Huawei P30 Pro Modeline En İyi Akıllı Telefon Kamerası Ödülü

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Teknik Görüntüleme Basını Derneği Genel Kurulu’nun Huawei P30 Pro akıllı telefonu, 2019’un en iyi ürünleri arasında tanıdığını ve cihaza “En İyi Akıllı Telefon Kamerası” ödülü verdiğini açıkladı.

P Serisi’ne üst üste üç yıldır verilen ödül, Huawei’nin mobil fotoğrafçılık dünyasındaki yerini ortaya koydu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil İletişim Başkan Yardımcısı Changzhu Li, “Kamera deneyimi, HUAWEI P Serisi akıllı telefonlarımızın stratejisinin her zaman odak noktası olmuştur. En son amiral gemimiz P30 Pro’yu verdiği ödül ile onurlandırdığı için TIPA’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Leica Dörtlü Kamera ile donatılan Huawei P30 Pro, fotoğrafçılık kurallarını yeniden yazıyor; devrim niteliğindeki RYYB renk filtresi ve 5x optik zoom ile fotoğrafçılık deneyimini geliştiriyor. Bu gibi gelişmeler, tüketicilere hayattaki en heyecan verici anları olduğu gibi kaydetmek için Huawei cihazlarını kullanma konusunda daha fazla özgürlük tanıyor” dedi.

TIPA Başkanı Thomas Gerwens ise “Huawei, P30 Pro’da Leica ile yine mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor, kullanıcıların fotoğraf ve videoları mükemmel kalitede çekmelerini sağlıyor” açıklamasını yaptı.

En yüksek DxOMark puanı

Bir akıllı telefonun bugüne kadarki en iyi düşük ışık performansını ve yakınlaştırma özelliklerini sağlayan Huawei P30 Pro, kamera ve lens görüntü kalitesi ölçümleri ve derecelendirmelerinde endüstri standardı olan DxOMark tarihindeki en yüksek puanı olan 112 puanı aldı.