Çentiksiz ve çerçevesiz tasarımıyla Vivo V15 tanıtıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Vivo V15 modelini tanıttı. Çektiksiz çerçevesiz tasarımı ile etkileyen Vivo V15, orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Bakın Vivo V15 bizlere neler sunuyor?

Vivo, yeni modelini modelini tanıttığı lansmanda Xiaomi’nin Mi 9, Samsung’un ise Galaxy S10 amiral gemilerinin tanıtılması Vivo’nun cihazını geride bırakmıştı. Bunun üzerine Vivo, en son gerçekleştirdiği lansman ile V15 Pro’nun uygun fiyatlı bir versiyonu olan Vivo V15’i duyurdu.

Vivo V15’in ‘Pro’ modelden farkları; MediaTek’in Helio P70 işlemcisi, 48MP’lik ana kamera yerini 32MP’lik kamera ya bırakması, 6,5 inçlik LCD ekranı ile Pro modelinden büyük ekran ve 4000mAh ile daha büyük bir batarya sunması.

Özel kamerasıyla fark yaratıyor

Çentikli ekranların yaygınlaşması ekran alanının genişlemesine sebep olsa da kızaklı ön kameralar daha iyi çözüm sunuyor gibi gözüküyor. Şirket, yeni telefon modelinde, bu teknolojiden faydalanarak fark yaratmış görünüyor. LCD ekranda Full HD+ çözünürlük sunan Vivo V15, 19.5:9 oranla tam ekran deneyimi sunuyor.

Donanımsal açıdan bakıldığında, MediaTek Helia P70 işlemciden güç alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla dikkat çeken telefon microSD kart desteği de sunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerinde çalışan Funtouch 9 ile kutusundan çıkan telefon, batarya konusunda da kullanıcıları heveslendiriyor. Cihazda, 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Gizlenebilen ön kameranın çözünürlüğü 12 Megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. CihazınTopaz Blue ve Glamour Red renk seçenekleri bulunuyor.

Vivo V15 özellikleri

MediaTek Helio P70 işlemci

6GB RAM, 128GB depolama

6, 53 in. Full HD+ LCD ekran

32 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera

12 MP ön kamera

Android 9.0 Pie

4000mAh batarya

Vivo V15 fiyatı

Yeni Vivo V15’in güçlü donanıma ve iddialı tasarıma sahip olmasının yanı sıra, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Ülkemizde resmi satışı yapılamayacak olsa da ithalatçı garantisi ile bulunma ihtimali olan cihazın çıkış fiyatı ise 345 dolar olarak açıklandı.