Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Projeleriyle Tele2 5G Ekosistemine Katkıda Bulundu

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, kısa süre önce İngiltere ve Romanya’da ortaya koyduğu 5G teknolojisi odaklı çözümlerden sonra, Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Tele 2 ile iş birliğine giderek, bireysel ve kurumsal 5G projeleriyle adından söz ettirdi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Tele 2 iş ortaklığı ile gerçekleştirilen 5G etkinliğinde; 5G Drone ile 360 derece VR video canlı yayını, 5G 8K canlı video yayını, 5G VR oyunları, 5G bulut tabanlı oyunlar ve 5G hız testi projelerine imza attı.

Huawei’nin dünyadaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezi olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, uluslararası projeleriyle, Avrupa arenasında da ilgi görüyor. Son olarak Avrupa’nın önde gelen mobil operatörlerinden Tele 2 ile iş birliğine giden Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, İsveç’te Tele2 Group CEO’su Anders Nilsson ve şirketin CTO’su Thomas Helbo’nun da katılımıyla gerçekleştirilen 5G etkinliğinde, en güncel 5G çözümleriyle yer aldı. Thomas Helbo etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada; “Başarı ile tamamlanan bu özel 5G demo gününe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlarımızdan son derece olumlu geri bildirimler aldık ve 5G’nin gelişimi yolunda önemli bir aktiviteye birlikte imza attık” dedi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Huawei ekosisteminin ikinci büyük Ar-Ge merkezi olarak Avrupa’da gerçekleştirilen projelerde de aktif olarak rol almaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz çözümlerin 5G dünyasına git gide daha çok yaklaştığımız bu dönemde global platformlarda kabul görmesi ve kullanılması, evrensel bir hizmeti hayata geçirdiğimizin de önemli bir göstergesi. Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlarken, Avrupa’da da ses getirecek projelerin içinde olmak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir eko-sistem yaratmak açısından da oldukça kritik. Projelerde görev alan arkadaşlarımızı bir kez daha kutluyorum” dedi.

Akılcı çözümler

5G Drone 360 VR video canlı yayını, 5G 8K canlı video yayını, 5G VR oyunları, 5G Bulut tabanlı oyunlar ve 5G hız testi projeleriyle, Türkiye’de geliştirilen çözümleri Tele2 yetkilileri ve eko-sistemle paylaşan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, akılcı çözümleriyle adından söz ettirdi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de de 5G etkinliğinde projeleriyle yer aldı. Artırılmış gerçeklik odaklı eğitim projeleri, VR ile emlak sektörü deneyimleri ve bulut tabanlı oyunlar, Merkez’in Zagreb’de sunduğu projeler arasındaydı.

2009 yılında Huawei İstanbul ofisinde açılan Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden itibaren 120 milyon dolardan fazla yatırımla Çin’in dışındaki Huawei Ar-Ge merkezleri arasında ikinci en büyük Ar-Ge merkezi haline geldi. Türkiye’deki merkezi, mobil operatörler başta olmak üzere, Avrupa’dan Güney Amerika’ya yaklaşık 30 ülkedeki mobil operatörlere hizmet veriyor. Yıllık toplam gelirinin yüzde 14’ünü Ar-Ge’ye ayıran Huawei, geçtiğimiz yıl içerisinde Ar-Ge’ye 9 milyar dolar harcarken, Türkiye’deki Ar-Ge merkezi için her yıl 20 milyon dolarlık ek yatırım sağlıyor.