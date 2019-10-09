Archer MR600: Sabit İnternet Olmayan Yerlerde WiFi Ağı Kurabilmek İçin

TP-Link’in yeni ürünü Archer MR600, sabit internet olmayan yerlerde SIM kart ile WiFi ağı kurmayı sağlıyor. Şantiye, kırsal alan gibi yerlerde 64 cihaza kadar erişim desteği veren ürün, üstelik 4.5G destekli ve hızlı bağlantı sunuyor.

Sabit internetin olmadığı yerlerde WiFi ağı ihtiyacı için geliştirilen yönlendiricilere bir yenisi daha eklendi. WiFi pazarında dünya lideri olan TP-Link, Archer MR600’ü Türkiye’de satışa sundu. TP-Link’in ilk 4G+ yönlendiricisi olan Archer MR600, Cat6’yı destekliyor ve 300Mbps’ye kadar veri hızlarına ulaşabiliyor.

Sabit internetin olmadığı ve bu nedenle bir WiFi ağı kurulamayan kırsal alanlarda, şantiye gibi iş ortamlarında ya da yazlık evlerde mobil internet ile WiFi ağı kurmayı sağlayan Archer MR600, aynı zamanda sabit internet ağını herhangi bir kesintiye karşın mobil internet ile yedeklemek isteyen işyerleri için de ideal ağ çözümü. Bu açıdan klasik bir yönlendirici gibi kullanılabilen ürün, SIM kart yuvasına takılan 4.5G destekli bir SIM kart ile WiFi ağını her zaman kesintisiz hale getiriyor.

‘Carrier Aggregation’ teknolojisini kullanan Archer MR600, 300Mbps’ye kadar kablolu veri hızı sunabiliyor. Bu sayede büyük dosyaları indirmek, HD film vb uygulamalar sorunsuz ve kesintisiz olarak yapılabiliyor. Üzerinde yer alan gigabit Ethernet bağlantı noktalarına yüksek hız gerektiren kablolu cihazlar bağlanabiliyor. Bu sayede güçlü ve güvenli bir kablolu bağlantı da elde ediliyor.

Bir SIM kart ile her yerde WiFi ağı

Archer MR600 ve bir SIM kart ile her yerde WiFi ağı kurmak ve 64 cihaza kadar WiFi erişimi sağlamak mümkün. İster dağ başında, ister yerleşim yerlerinden uzakta bir şantiyede, ister yazlık evlerde cihaza SIM kartını takıp yönlendiriciyi açmak yeterli. Cihaz kolayca 4G+ ağı oluşturup, hızlı ve istikrarlı bağlantı sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet gelişmiş LTE anten sayesinde WiFi sinyallerini her yere ulaştırabilen Archer MR600’de 4 adet LAN girişi yer alıyor. Bu sayede masaüstü bilgisayar gibi cihazları kablo ile ağa bağlamak mümkün oluyor.

Sorunsuz ve tek bir ağ adı ile WiFi ağı oluşturmayı sağlayan Mesh teknolojisine sahip cihazlarla da uyumlu olan Archer MR600, TP-Link’in OneMesh ürünleriyle birlikte çalışabiliyor. Böylece örneğin OneMesh destekli bir menzil genişletici ile ağın kapsama alanını genişletmek mümkün oluyor; üstelik Mesh teknolojisinin sağladığı avantajlarla.

TP-Link’in mobil uygulaması olan Tether ile son derece kolay kurulup akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilen Archer MR600, Türkiye’de KDV dahil 206,70 USD fiyatla satışa sunuldu.