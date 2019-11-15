HUAWEI, Türkiye – İzlanda Maçının Nabzını Watch GT 2 ile Tuttu

14 Kasım 2019 tarihinde oynanan Türkiye – İzlanda futbol maçında HUAWEI, yeni nesil akıllı saati WATCH GT 2 ile seyircilerin nabız ve stres seviyelerini ölçtü. Karşılaşma öncesinde ve karşılaşma sırasında alınan veriler sonucunda seyircilerin heyecan seviyeleri belirlendi.

30 kişi ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre, karşılaşma öncesi 60 – 80 bpm arasında değişen nabız, karşılaşma sırasında ortalama 150 bpm seviyelerine kadar çıkarken, stres seviyeleri de yüzde 45 ve 69 arasında değişkenlik gösterdi.

HUAWEI WATCH GT 2’nin sürekli nabız takibi ile seyircilerin heyecanları dakika dakika izlenebilirken, sahada gerçekleşen hangi pozisyonun seyircinin bünyesinde nasıl bir heyecan ve stres tepkisi yarattığı da belirlenebildi.

İzlanda’nın kalemize geldiği ve Merih’in çizgiden topu çıkardığı anda en yüksek stres seviyesine ulaşılırken, dakika 31’de Zeki’nin ortasında Burak’ın kafa topuna çıktığı pozisyon ile uzatma dakikalarında Ozan ile çıktığımız kontra atakta heyecan doruklara çıktı.

Günlük sağlık takibi

Akıllı giyilebilir ürünler alanında HUAWEI, tüketicilerin kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Gelişmiş akıllı algoritmalardan yararlanan HUAWEI, sağlık yönetiminde endüstri lideri olan konumunu güçlendiriyor.

HUAWEI WATCH GT 2, spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm’nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için HUAWEI Sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyorlar.

Nabız takibine ek olarak, uyku analizi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev. Düşük kaliteli uyku, çoğu kişi için büyük bir sorun haline geldi. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizi kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için HUAWEI AI teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.

HUAWEI WATCH GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Ek olarak, kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor.

HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.

HUAWEI WATCH GT 2 46mm modeli 1499TL tavsiye edilen satış fiyatı ve spor ve klasik model seçenekleri ile tüketiciyle buluşuyor. HUAWEI WATCH GT 2 42mm modeli ise Aralık ayında tüketiciler ile buluşacak.