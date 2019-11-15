Seyahat Acentelerinin Ödeme Altyapısında Yapay Zeka Teknolojisi

Turizm sektörünün dijital dönüşümünde önemli adımlardan bir yenisi daha TÜRSAB ve iyzico iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin geçtiğimiz ay başlayan dev projesi TÜRSAB Rota’nın ödeme altyapısında iyzico’nun yapay zekalı teknolojileri kullanılacak. Bu iş birliğinin Türkiye turizm sektöründe büyümeye önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico, Türkiye turizm sektöründe finans teknolojilerinin etkin biçimde kullanımına dönük önemli bir girişimde bulundu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile yapılan iş birliği sayesinde, turizm sektöründe ödeme kolaylığı ve güvenliğinde önemli bir aşama kat edilmiş olacak.

Turizm sektörünün en köklü kurumu TÜRSAB, turizm sektöründe büyük ses getirecek projesiyle acentelerin seyahat severlere en uygun tur opsiyonlarını sunmasını sağlarken ödemeleri iyzico alt yapısıyla sunacak. TÜRSAB Rota Projesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği güvencesi ve iyzico tecrübesi seyahat severlere büyük kolaylık ve ödeme alanında güven sağlayacak. Türkiye için bir ilk olan TÜRSAB Rota Projesi’nin bölge acentelerine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

“İç turizm dinamiklerini canlandıracak önemli bir adım”

TÜRSAB Rota Projesi’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, iyzico ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri bu projenin, iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Projenin seyahat acentelerinin birbirleriyle olan bağlarını güçlendireceğini söyleyen Bağlıkaya, “TÜRSAB Rota projemiz sayesinde seyahat severlere kültür, yat, sağlık, doğa, gastronomi ve kış turizmine kadar, ülkemizdeki tüm turizm türlerinde en iyi hizmeti sunmak konusunda fırsat yaratıyoruz. Sektörümüzü güçlendirmek, yerel kalkınmayı ve ekonominin canlanmasını sağlamak da bu yolda boynumuzun borcu. Ödeme sistemleri konusunda iyzico gibi bir şirketle yaptığımız iş birliği, teknolojik altyapı konusunda bize güven veriyor.” dedi.

Sürdürülebilir turizmde iyzico etkisi

Sürdürülebilir turizm ekseninde iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olan projeyi ödeme alt yapısıyla destekleyen iyzico’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Barbaros Özbugutu, TÜRSAB Rota projesinde ödeme alt yapısını sağlamaktan memnun olduklarını söyledi. Proje sayesinde hem turizm sektörünün kalkınacağının hem kayıt dışı ekonomi azalacağının altını çizen Özbugutu, “iyzico olarak sunduğumuz çözümlerle turizm sektöründeki öncü seyahat acentelerinin, sektöre daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayacağız. Bu platform sayesinde birçok farklı turizm hizmetine hızlıca ulaşılabilecek ve ekonomide canlılık sağlanacak. Turizmin kolay ulaşılabilirliğinin yanı sıra ödeme kolaylığının da rahatlığı yaşanacak.” dedi.

Ekonomiye katkı iyzico ödeme alt yapısıyla güçlenecek

TÜRSAB’ın projesi kapsamında binlerce seyahat acentesi, Türkiye’nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşırken iyzico ödeme alt yapısıyla ödemelerini güvenle alabilecek. TÜRSAB’ın, paket turlardan oluşan bir pazar yeri kuracağı proje, kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sağlayacak. Sisteme giriş yapan TÜRSAB acenteleri, geniş yelpazedeki tur paketlerini platform üzerinden iyzico’nun güvenli ödeme alt yapısıyla müşterilerine sunabilecek.

Turizmde kayıt dışılığı ortadan kaldıracak

Asli görevi haksız rekabeti önlemek ve turizm sektörü ile seyahat acenteleri mesleğine kâr amacı gütmeksizin katkı sağlamak olan TÜRSAB’ın, Türkiye’nin ekonomisine büyük katkıda bulunan yerli finans teknolojileri şirketi iyzico ile iş birliğiyle sunduğu uygulamayla, sektörde kayıt dışı ekonomiye son verilmesi de hedefleniyor. Temel amacı, yerel kalkınmanın ve ekonominin canlanmasına katkı sağlamak olan proje, iyzico’nun güvenli ödeme alt yapısıyla bölge esnafını çok daha güçlendirecek.

TÜRSAB güvencesi ve yerli ve milli ilkesiyle uygulamaya geçirilen ve iyzico ödeme alt yapısıyla güçlendirilen TÜRSAB Rota Projesi, seyahat acentelerinin kendi yörelerine özgü tur paketlerini yükleyebileceği ve B2B hizmet değişimi ve paylaşımı sağlayabileceği online platform olacak. “Turizmin Yeni Rotası” sloganıyla hayata geçirilen ve iç pazarda büyük hareketlilik yaratması hedeflenen proje ile şeffaf, adil, güvenli yeni rotaların keşfedilebilmesi için olanak sağlanırken, ödeme konusunda da güvenli alternatifler sunacak.