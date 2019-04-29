Huawei Y5 2019 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, Y6 Pro 2019‘un daha küçük ekrana, daha az RAM’e ve daha düşük çözünürlüklü ön kameraya sahip olan versiyonu olan giriş-orta seviye akıllı telefonu Huawei Y5 2019 modelini resmi olarak tanıttı. Suni deri kaplı arka panele sahip olan Y5 2019, bakın hangi özelliklerle geliyor?

Helio A22 Yongasına Sahip

Giriş – orta seviyesinde konumlandırılan cihaz, 1520 x 720 HD+ çözünürlük sunan ve 5,71 inç büyüklüğünde su damlası adı verilen çentiğe sahip. Gücünü MediaTek’in Helio A22 yonga setinden alan Huawei Y5 2019, 2GB RAM ve 16 / 32GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Cihazın hafızası microSD kart ile 512 GB‘a kadar artırılabiliyor.

Grafik tarafında gerekli olan gücü PowerVR GE8320 GPU’dan alan cihaz, arka tarafında 13MP çözünürlüğünde bir adet kamera ve ön tarafında 5MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip. Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9 arayüzü ile kutudan çıkan akıllı telefon, 3020 mAh‘lık bataryadan besleniyor.

Dört renk seçeneği

Gece siyahı, modern siyah, kehribar rengi ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen cihazın arkası suni deri ile kaplı. Parmak izi yerine yüzde 100 güvenli olmayan yüz tanıma kullanan modelde microSD kart yuvası ile 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Huawei Y5 2019 fiyatı

Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Huawei Y5’in 2018 modelinin ülkemizde olduğu düşünüldüğünde Huawei Y5 2019’un da ülkemizde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Huawei Y5 2019’un özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bütçe dostu olacağı ve büyük bir kitleye hitap edeceği tahmin ediliyor.

Huawei Y5 2019 teknik özellikleri