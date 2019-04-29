Samsung Galaxy Xcover 4 Türkiye’de!
Samsung, şantiye üretim tesisi gibi zorlu koşullarda çalışanlar için geliştirdiği, IP68 ve MIL-STD 810G standartlarına uygun üretilen Samsung Galaxy Xcover 4 modelini iki yıl önce duyurmuştu. Samsung’un sağlam gövdeli, askeri dayanıklılık testlerini geçen Galaxy Xcover 4 modeli, artık Türkiye’de .
Üretim tesislerinde veya sahada çalışanlara yönelik olarak geliştirilen zorlu koşullara dayanacak bir sağlamlık sunan Galaxy Xcover 4, hem sağlamlığı hem akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Saha mühendisleri, fabrika çalışanları ve inşaat ekipleri gibi proje çalışanlarına hizmet veren Galaxy Xcover 4, IP 68 sertifikasına sahip.
Su altı çekimleri için ideal
1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı çalışabilen Galaxy Xcover 4, sezgisel tuşları (menü, anasayfa, geri) sayesinde eldivenle hatta ıslak elle kullanılabiliyor. Cihazın Xcover tuşu, LED fener veya kamera gibi sık kullanılan uygulamalara erişimi kolaylaştırıyor ve daha işlevsel kullanım sunuyor.
Çalışma ve kullanım ortamındaki zorlukları en aza indirgeyip verimi artırmaya yönelik üretilen cihaz, grafik ve görüntü özellikleriyle büyülese de asıl dikkat çeken özelliklerinden biri de değiştirebilir pile sahip olması. Elektrik kaynağı bulamadığınızda, pil değişimi yaparak uzun süre işinize odaklanabilirsiniz.
Entegre NFC özelliği bulunan cihaz, Android 8.1 işletim sistemiyle geliyor. 5 inçlik ekranı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerası olan Samsung Galaxy Xcover 4, güçlü LED flaşı ile düşük aydınlatmalı ortamlarda bile net görüntüler sağlıyor. Samsung Galaxy Xcover 4, gücünü 1.4 GHz’lik işlemcisinden ve 2 GB RAM’den alıyor.
Samsung Galaxy Xcover 4 özellikleri
- Ekran: 5.0inç HD (1280×720) TFT
- Kamera: 13MP (F1.9) + 5MP(F2.2)
- Kasa: 145.9 x 73.1 x 9.7mm, 172 gram
- AP: Dört Çekirdek 1.4GHz
- Hafıza[4]: 2GB RAM + 16GB dahili hafıza, microSD ile 256 GB’a kadar
- Pil: 2,800mAh* Üçüncü parti laboratuvar koşullarında test edilen tipik değer. Tipik değer IEC 61960 standardına göre test edilen batarya numuneleri arasındaki kapasite sapması dikkate alınarak hesaplanmış ortalama değerdir. Anma (asgari) kapasitesi 2,800 mAh’dir. Gerçek batarya ömrü ağ ortamına, kullanım kalıbına ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.
- OS: Android 8.1
- Ağ: LTE FDD B1,B3,B5,B7,B8,B20 (EUR) B1,B3,B5,B7,B8,B28 (SEA) TDD B38, B40 WCDMA B1, B2, B5, B8 GSM 1900/1800/900/850
- Bağlantı: BT 4.2, Wi-Fi a/b/g/n(2.4+5GHz), WiFi Direct, NFC (UICC)
- Sensor: İvmeölçer, Jeomanyetik Sensör, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
- Ses: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM