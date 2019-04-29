Samsung Galaxy Xcover 4 Türkiye’de!

Samsung, şantiye üretim tesisi gibi zorlu koşullarda çalışanlar için geliştirdiği, IP68 ve MIL-STD 810G standartlarına uygun üretilen Samsung Galaxy Xcover 4 modelini iki yıl önce duyurmuştu. Samsung’un sağlam gövdeli, askeri dayanıklılık testlerini geçen Galaxy Xcover 4 modeli, artık Türkiye’de .

Üretim tesislerinde veya sahada çalışanlara yönelik olarak geliştirilen zorlu koşullara dayanacak bir sağlamlık sunan Galaxy Xcover 4, hem sağlamlığı hem akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Saha mühendisleri, fabrika çalışanları ve inşaat ekipleri gibi proje çalışanlarına hizmet veren Galaxy Xcover 4, IP 68 sertifikasına sahip.

Su altı çekimleri için ideal

1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı çalışabilen Galaxy Xcover 4, sezgisel tuşları (menü, anasayfa, geri) sayesinde eldivenle hatta ıslak elle kullanılabiliyor. Cihazın Xcover tuşu, LED fener veya kamera gibi sık kullanılan uygulamalara erişimi kolaylaştırıyor ve daha işlevsel kullanım sunuyor.

Çalışma ve kullanım ortamındaki zorlukları en aza indirgeyip verimi artırmaya yönelik üretilen cihaz, grafik ve görüntü özellikleriyle büyülese de asıl dikkat çeken özelliklerinden biri de değiştirebilir pile sahip olması. Elektrik kaynağı bulamadığınızda, pil değişimi yaparak uzun süre işinize odaklanabilirsiniz.

Entegre NFC özelliği bulunan cihaz, Android 8.1 işletim sistemiyle geliyor. 5 inçlik ekranı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamerası olan Samsung Galaxy Xcover 4, güçlü LED flaşı ile düşük aydınlatmalı ortamlarda bile net görüntüler sağlıyor. Samsung Galaxy Xcover 4, gücünü 1.4 GHz’lik işlemcisinden ve 2 GB RAM’den alıyor.

Samsung Galaxy Xcover 4 özellikleri