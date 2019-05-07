Huawei Y9 Prime 2019 Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

Model yelpazesini genişletmeye devam eden, akıllı telefon pazarının yükselen ismi Huawei, pop-up modasına uygun Huawei Y9 Prime 2019 ile orta segmente yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. İşte gövdeye gizlenen kameraya sahip Huawei Y9 Prime 2019’un sızdırılan özellikleri.

Uçtan uca ekran tasarımı

Tasarım ve çoğu özellik bakımından Huawei P Smart Z ile benzerlik gösteren Y9 Prime 2019, pop-up ön kameraya sahip uçtan uca ekran tasarımıyla ön plana çıkıyor. Açılır ön kameraya yer verecek olan akıllı telefon, arka tarafında 3’lü kamera konumuna ev sahipliği yapacak.

Kamera tarafında P Smart Z’a göre iddialı

16 megapiksel ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik kamerası ile P Smart Z‘den farkını ortaya koyacak modelin çentiği ya da ekran deliği bulunmuyor. P Smart Z gibi arkasında ikili renk / doku kullanan Y9 Prime 2019’un parmak izi sensörü arka tarafta yer alıyor.

Huawei Y9 Prime 2019 fiyatı

Donanım ile ilgili başka özellikleri belli olmayan modelin ortaya çıkan fiyatı ise 300 dolar.