General Mobile Gençlere Kariyer Yolculuklarında Yol Gösteriyor

Türkiye’de teknoloji geliştiren ve üreten bir marka olarak, genç yeteneklerle birçok platformda ve öğrencilerin beklentilerine göre tasarlanmış çeşitli etkinlikler ile bir araya gelen General Mobile, Nisan ayı boyunca 20 üniversitede 1,3 milyon üniversite öğrencisi ile buluştu.

Hedef 2 milyon öğrenci

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere 9 şehirdeki 20 üniversitede öğrencilere kariyer fırsatlarını aktaran General Mobile, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde ise 2 milyon üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.

9 şehirde 20 üniversite ziyaret edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi Türkiye’nin 20 önde gelen üniversitesinde General Mobile, staj veya iş başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilere yönlendirme yaparken aynı zamanda Türkiye’nin en büyük akıllı telefon üretim üssü olan fabrikasında tasarladığı ve üretimini gerçekleştirdiği akıllı telefonlarını tanıttı. Ayrıca, etkinliklerde düzenlenen eğlenceli yarışmalarda gençler, sürpriz hediyelere sahip oldular.

Gelecek kuşağın beklentilerini anlamanın ve onlarla samimi bir ilişki kurmanın öneminin farkında olduklarını belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman “Bu sebeple onlarla diyaloğa odaklanıyor, şirketimizi ve iş yapma şeklimizi anlatırken, kariyer hayatlarına başlamadan önce öğrencileri yönlendirebilmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple, hem sektörümüzü hem de şirketimizi çeşitli aktiviteler yoluyla tanıtarak öğrencilere yol gösteriyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz pek çok etkinlik sayesinde, öğrenciler bizi daha iyi tanıma şansında sahip oluyorlar.” dedi.

Üniversite öğrencileri General Mobile’ın teknoloji üssünde

Üniversite buluşmalarında öğrencilerden gelen fabrika ziyareti taleplerini de değerlendiren General Mobile, son teknoloji ürünlerini tasarladığı ve ürettiği fabrikasını ziyaret etmek isteyen üniversitelere de kapılarını açıyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi öğrencileri General Mobile’ın fabrikasını ziyaret etme şansına sahip oldu.

20 milyon öğrenciye dokunacak

General Mobile, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile bir araya gelmeye ve genç yetenekler ile buluşmaya devam edecek. Gençlere sunduğu desteğin istihdam konusunda faydasının yüksek olduğuna inanan General Mobile, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminin başında 20 üniversite ziyareti daha gerçekleştirerek 2 milyon üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.