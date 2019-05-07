TP-Link’in Elektrik Hattından Daha Hızlı WiFi Çzümü: TL-WPA4226KIT

TP-Link’in giriş seviyesi powerline adaptörü TL-WPA4226KIT, artık daha hızlı. Yenilenen ürün, 600Mbps kablosuz hıza ulaşabiliyor.

Elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getiren powerline adaptörler, kablo çekmeden interneti evde ya da ofiste her yere dağıtmak isteyenler; katlı evler; kiracılar vb için en uygun internet çözümü. Dünya WiFi pazarının lideri olan TP-Link’in giriş seviyesinde yer alan modellerinden biri olan TL-WPA4226KIT, yenilendi ve kablosuz bağlantı hızı arttı. Yenilen ürün artık kablosuz bağlantıda 600Mbps hıza ulaşabiliyor.

Priz varsa internet de var

İkili adaptör kiti halinde satışa sunulan TL-WPA4226KIT’de bir adaptör kablo ile modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör ise WiFi’ın olmasının istendiği odadaki bir elektrik prizine takılıp eşleştirme yapıldığında elektrik hattı aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline de getirilmiş olunuyor. Bu şekilde son derece kolay ve hızlı kurulup kullanıma geçen ürün sayesinde elektrik prizi olan her yere internet taşınmış olunuyor.

Ek priz desteği

Gelişmiş HomePlug AV teknolojisine sahip olan ürün, 300 metre uzunluğa kadarki bir hat üzerinde verimli ve hızlı bir WiFi bağlantısı sunuyor. İki adaptörden ikincisi olan ve internete erişilmek istenen yerde kullanılan cihaz üzerinde bir ek priz yer alıyor. Böylece cihaz, işgal ettiği prizin yerine güvenle kullanılabilecek bir priz sağlamış oluyor.

Kullanıcı dostu arayüz

Hızı artan ve yenilenen TL-WPA4226KIT, TP-Link’in diğer powerline adaptörleri gibi kolayca yönetilebiliyor. TP-Link’in özel geliştirdiği tpPLC uygulaması sayesinde herhangi bir iOS ya da Android cihazdan adaptör kolayca yönetilebiliyor. Bu uygulama ile kablosuz ağ ayarlarından WiFi kullanılabilirliği, hatta cihazın LED göstergelerine kadar her şeyi yönetmek son derece rahat. Ayrıca bilgisayardan cihazları yönetmek isteyenler için arayüz yazılımı da bulunuyor.

Yenilenen ve 600Mbps WiFi hızına ulaşan TL-WPA4226KIT’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 85 USD.