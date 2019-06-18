I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı’nın İkincisi Geliyor!

Başkent’in ilk teknoloji fuarı 14-16 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlendi. Yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan I-TECH, teknoloji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirirken, yeni iş birlikleri için de fırsatlar yarattı. Microsoft’un ana sponsorluğunu üstlendiği I-TECH, alanında öncü pek çok teknoloji firmasını ağırlarken, katılımcılar da en ileri teknolojileri birebir deneyimleme imkanı bulurken, farklı kostümlerle fuar alanına gelen gençler cosplay yarışmasında eğlendi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası’nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleşen I-TECH renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Dijital Dönüşüm, E-spor, Yatay Gerçeklik, Dikey Zeka, Endüstri 4.0 İçin Türkiye’de Üretim İlişkileri Değerlendirilmesi ve Markalaşması, Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşümü gibi konuların profesyonelleri tarafından konuşulduğu I-TECH, sahne olduğu etkinliklerle de teknoloji dolu 3 gün yaşattı.

I-TECH’te düzenlenen En İyi Cosplay Yarışması ile Cosplay’ler fuar alanında renkli görüntülere sahne olurken, eğlenceli anlar yaşandı.

Gençlerin Orkun Işıtmak ilgisi

I-TECH’de hayranları ile buluşan fenomen Orkun Işıtmak, genç hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençler Orkun Işıtmak’ı soru yağmuruna tutarken, ünlü fenomen, fenomen olma serüvenini anlattı; genç hayranlarıyla birer birer fotoğraf çektirdi, fuar standlarını ziyaret etti.

I-TECH’in ikincisi geliyor

HHB Expo Yönetim Kurulu Şule Dayangaç, I-TECH’in ikincisinin gerçekleşeceğini “Biz HHB Expo olarak önümüzdeki yıl şimdiden ikinci kongre ve fuarı da uluslararası platforma taşıyacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Yarından tezi yok daha geniş kapsamlı uluslararası düzeyde bir organizasyonun çalışmalarını başlatacağız” sözleriyle duyurdu.

E-spor devleriyle gerçekleşen turnuvalara ev sahipliği yapan I-TECH’te ayrıca Microsoft tarafından çocuklara kodlama eğitimi de verildi.