Dell Technologies ve VMwareTürkiye’deki İş Ortaklığını Genişletiyor

Kurumların dijital dönüşümlerini ve bulut altyapısına geçişlerini hızlandırmak için ortaklıklarını genişleten iki şirket, ürün ve çözümleriyle kanal ortakları için daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor.

Dell Technologies ve VMware, markalarının gücünü bir araya getirerek müşterilerine, tüm çözümlerini uçtan uca sunmak üzere iş ortaklıklarının genişlediğini Dell Technologies İş Ortakları Teknoloji Günü’nde açıkladı. Her geçen gün biraz daha farklılaşan bulut atmosferi birçok organizasyon için BT karmaşasına yol açarken, bu sorunu çözmeye yardımcı olma konusunda Dell Technologies, VMware ile birlikte bulutun nerede bulunduğu fark etmeksizin, özel buluttan genel bulutlara ve en uç noktalara kadar her konumda tutarlı altyapı ve operasyonlar sunuyor.

Tüm Dell Technologies şirketlerinin Türkiye’deki aktivitelerini artırmaya başladığını, ofisler açtığını dile getiren Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu, “Birçok şirketin gerçekleştirmek istediği dijital dönüşümün gerekliliklerini belirlemenin yanı sıra uçtan uca sunduğumuz ürünlerimizle tek elden çözümü sağlayabiliyoruz. Bu avantajı hayata geçirmek için VMware gibi çok önemli pazar payına sahip kardeş şirketlerimizle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha yakın hareket ediyoruz. Sunduğumuz ortak çözüm ve hizmetler ile birlikte doğrudan Dell EMC ürünleri üzerinde hazır olarak gelen VMware çözümleri, hibrit bulut da dahil olmak üzere tüm süreçleri kolaylaştırıyor” dedi. Dumlu’nun verdiği bilgilere göre, Dell Technologies yetkili iş ortakları, tüm VMware ürünlerinin satışını gerçekleştirebiliyor.

Dell Technologies ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren VMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediçeler, “Bağımsız bir şirket olarak tüm üreticilere aynı mesafede dururken, Dell Technologies ile de iş birliğimizi ve çözümlerimizi artırıyoruz. Teknolojiyi geliştiren bulut bilişim, mobilite, nesnelerin interneti ve yapay zekânın yer aldığı 4 süper güç, müşterilerin ihtiyacını artırırken VMware, bu ihtiyaçları karşılayacak altyapıları ayağa kaldıracak çözümlerin merkezinde yer alıyor. Günümüzün en fazla kullanılan çoklu bulut yapılarına da geçişin en kolay yolu VMware çözümlerinden geçiyor” dedi. Dell EMC altyapısı üzerinde VMware’in vSphere, vSAN ve NSX ürünleri hazır olarak geliyor. Kullanıcılar yalnızca giriş yaparak yeni sistemlerinde doğrudan bu hizmetleri kullanabiliyor.

IDC’ye göre, şirketlerin yüzde 70’inden fazlası çoklu bulut ortamları kullanıyor ve birçok şirketin veri merkeziyle ilgili olarak karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, başarılı bir çoklu bulut stratejisi geliştirmek. Birden fazla bulutta çalışmak, organizasyonların çok sayıda yönetim konsolu ve farklı süreçler kullanmaya başlamalarına yol açıyor. Bu da yenilik sürecini sekteye uğratıyor ve karmaşayı artırıyor. Hibrit bulut yaklaşımı, bulutların ötesine geçerek tanıdık bir yönetim ara yüzü sunan ve genel anlamda deneyimi basitleştiren, ideal bir çözüm. Bulutu benimseyenlerin yüzde 83’ünün veri merkezinden buluta kadar tutarlı altyapı ve operasyonlar arayışında olduğunun belirlendiği VMware araştırmasıyla birlikte Dell Technologies’in yeni ürün ve çözümleri özellikle bu zorluğun üstesinden gelecek şekilde tasarlandı.

Bütünleşik altyapılarda ortak çalışma

Dell Technologies’in önümüzdeki dönemdeki bulut stratejisinde; kurumların birden fazla bulut kullanma ihtiyacının yanı sıra genel bulut ile kendi bünyelerinde oluşturdukları veri merkezlerinde aynı deneyimi sunacak altyapılar yer alıyor. IDC verilerine göre, bütünleşik altyapılarda zirvede yer alan Dell Technologies, VMware ile bu alandaki gücünü artırıyor. Örneğin, Dell EMC’nin VXrail çözümü ile VMware Cloud birlikte, kusursuz çalışması için geliştiriliyor.

Birçok bulutun tek bir konsol üzerinden yönetilmesine olanak tanıyan Dell Technologies ürünleri üzerindeki VMware çözümleri fark yaratıyor. Bu hibrit bulut yaklaşımı, bulut BT altyapısı pazarında en yüksek geliri elde eden Dell şirketinin ve IDC tarafından yapılan en son araştırmaya göre bulut sistem yönetimi yazılımı pazarında en yüksek geliri elde eden VMware’in sunduğu güçlü donanım, yazılım, hizmet ve kullanım seçeneklerinin entegrasyonu aracılığıyla sağlanıyor. Dell EMC ve VMware entegrasyonunda kullanıcılar tek bir sipariş ile otomatize edilmiş güncellemeler, izleme ve geliştirmelerin yanı sıra veri merkezinden uç noktalara kadar modern bir yapı elde edebiliyorlar.

Dell Technologies; güvenlik, veri koruması ve yaşam döngüsü yönetimi gibi değer katan geniş bir hizmet yelpazesi ile bu temel teknolojiyi tamamlıyor. Danışmanlık, altyapı dağıtımı, yönetim, destek ve eğitim hizmetleriyle başarı elde edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, genel bulut benzeri BT altyapısı kullanım seçenekleri de sunuyor.

Türkiye’deki kurumsal teknoloji pazarlarının birçoğunda lider olan Dell Techologies, sade, öngörülebilir ve kârlı yaklaşımıyla iş ortakları için büyüme ve kârlılık sağlayacak kanalda yeni fırsatlar sunuyor.