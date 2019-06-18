Mesh’li İlk WiFi Sinyal Genişletici Türkiye’de

TP-Link, Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişleticiyi satışa sundu. RE300 model ürün hem evde WiFi sinyallerini her yere ulaştırmayı sağlıyor hem de Mesh teknolojisi sayesinde tek bir WiFi adı olan Mesh ağı oluşturuyor.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, Mesh destekli ağ ürünlerini çeşitlendiriyor. Şirket, Mesh teknolojili WiFi sistemleri olan Deco ailesinden sonra ilk kez Mesh teknolojisine sahip bir WiFi menzil genişleticiyi satışa sundu. RE300 model menzil genişletici (range extender), evde WiFi sinyallerinin ulaşamadığı bölgelere sinyalleri ulaştırıyor ve Mesh teknolojisi sayesinde tek bir ağ adı ile tüm ev kapsanıyor.

TP-Link’in OneMesh adını verdiği teknolojiye sahip olan RE300, bu teknoloji sayesinde tek bir WiFi adı olan ve tüm evi kapsayan bir Mesh ağı oluşturuyor. Böylece ev içinde mobil cihazlarla dolaşırken herhangi bir kesinti yaşanmıyor; farklı ağ cihazlarına geçiş sorunsuz oluyor. Kullanıcı bu geçişi hissetmiyor bile. Klasik menzil genişleticilerde genelde ağ adı değiştiğinden bu geçişler sorunlu olabiliyor. Bazen kullanıcıların el ile ağ geçişini yapması gerekebiliyor. Oysa OneMeshTM teknolojili RE300 ile bu konuda hiçbir sorun yaşanmıyor; tek bir ağ adı ile tüm evde sorunsuzca ve hiçbir kesinti olmadan WiFi’a bağlanılabiliyor.

OneMeshTM teknolojisinin bir avantajı da ağ kurulumunun, mevcut ağa RE300’ün eklenmesinin son derece kolay olması. RE300 ağa eklendikten sonraki tüm ayarlar, denetimler de basitçe yapılabiliyor. Tek bir ağ adı olduğundan tüm ayarlar tek ağ üzerinden yapılabiliyor; farklı cihazlar için tek tek ayar gerekmiyor. Bu nedenle hem tüm evi kapsayan, kesintisiz ve tek bir ağ adı ile bağlantı isteyenler hem de ağ kurulum işlemlerini çok karmaşık bulanlar Mesh teknolojili menzil genişletici tercih etmeliler.

Çift bantlı ve hızlı WiFi

TP-Link RE300, sadece tüm eve WiFi erişimi sunmuyor; aynı zamanda yüksek hızda ve çift bant desteği ile güçlü bir WiFi bağlantısı sağlıyor. Cihaz 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps olmak üzere toplamda 1.2 Gbps hızlara ulaşabiliyor. Bu sayede evin her odasında güçlü ve kesintisiz bir WiFi elde ediliyor.

RE300’ün kurulumu da son derece kolay. Evdeki modem/yönlendiricinin üzerindeki WPS tuşuna bastıktan sonra iki dakika içinde RE300’ün üzerindeki WPS tuşuna basıldığında iki cihaz eşleşiyor. Bundan sonra RE300’ü evdeki en iyi konumdaki prize takmak yeterli oluyor. En uygun yeri bulma konusunda da cihaz üzerinde yer alan ‘akıllı sinyal göstergesi’ yardımcı oluyor. Göstergedeki ışık beyaz durumda (kuvvetli sinyal) olduğu bir noktaya RE300 yerleştiğinde artık tüm evi kapsayan, kesintisiz ve tek bir ağ adı ile Mesh ağı kurulmuş oluyor. Ayrıca TP-Link’in Android ve iOS destekli Tether uygulaması ile kurulumu ve ağ ayarlarını basitçe yapmak da mümkün. RE300 Türkiye’de KDV dahil 50,70 USD fiyatla satışa sunuldu.