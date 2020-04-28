IBM, ücretsiz dijital eğitim platformu Open P-Tech’i Türkiye’de kullanıma sundu

IBM, gençleri ve eğitimcileri siber güvenlik, yapay zeka ve bulut bilişimin yanı sıra, özgeçmiş yazma ve mülakat gerçekleştirme gibi profesyonel beceriler konusunda bilgilendirmek amacıyla, ücretsiz bir dijital eğitim deneyimi platformu olan Open P-TECH’i Türkiye’de kullanıma sunduğunu duyurdu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı ve 20 farklı ekonomideki iş gücü trendlerini konu alan en yeni İşin Geleceği Raporu’na göre, 2022 yılında tüm işlerin yüzde 42’si önemli ölçüde değişecek ve analitik veya tasarım odaklı düşünme gibi yeni beceriler ile karmaşık sorun çözme gibi teknik olmayan beceriler gerektirecek. Bu gereksinimin karşılanması için hem kamu sektöründen hem de özel sektörden iş ortaklarının, öğrencileri yeni becerilerle donatmak üzere bir araya gelerek ortak hareket etmeleri gerekiyor. Bu yeni beceriler arasında 21’inci yüzyıl ekonomisinde rekabet edebilmek için gerekli olan eleştirel düşünme, sorun çözme, iletişim ve iş birliği gibi akademik, teknik ve profesyonel yetkinlikler yer alıyor.

IBM, bu ihtiyacı karşılamak için 2020 yılında eğitim ve iş gücü geliştirme zorluklarının aşılmasını hedefleyen Open P-TECH’i kullanıma sundu. Platformun fark yaratan başlıca özellikleri arasında Türkiye’de ve tüm dünyada ücretsiz olarak kullanılabilir olması, öğrencilerin aldığı eğitimin tamamlandığını gösteren dijital rozet sistemi, öğrenimi sınıfın dışına taşıma olanağı ve kaydedilen ilerlemenin takibi için dijital takip panosu gibi fonksiyonlar yer alıyor. IBM, 2020 yılı içinde İspanyolca, Lehçe, Fransızca, Arapça, Geleneksel Çince ve Türkçe dillerini de eklemeyi planlıyor. Herkesin kullanımına açık olan bu platforma www.ptech.org/open-p-tech/ üzerinden ulaşılabiliyor.

“Geleceğin meslekleri teknoloji odaklı”

IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen: “21’inci yüzyılın iş gücü için gerekli olan beceriler sürekli değişiyor. Geleceğin mesleklerinin ise yazılım da dahil olmak üzere teknoloji odaklı olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle yeni yeteneklerin gelişimi için sunulan fırsatların, toplumun her kesimine erişmesi daha da önem kazanıyor. Sektör ve meslek değiştirmek isteyenlerin iş gücüne katılmaları için ihtiyaçları olan yeteneklerin gelişimi için geçtiğimiz yıl SkillsBuild Progamı’nı başlattık. 14-20 yaş grubundaki öğrenciler ve öğretmenlerimiz için de yapay zekadan bulut teknolojilerine, siber güvenlikten blok zincirine kadar farklı bir çok teknoloji hakkında eğitim içeriği sağlayan Open P-TECH Programı’nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.”

“Eğitim teknolojik dünyaya uyarlanmalı”

IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk, P-TECH, İcra Direktörü Joel Mangan: “Eğitimin bundan 20 yıl önce karşı karşıya olduğumuzdan çok daha farklı olan teknolojik bir dünyaya uyarlanması gerekiyor,” şeklinde açıklıyor. “Özel sektör ile kamu sektörünün, yeni nesle hak ettikleri parlak geleceği sunabilmek için eğitim modelleri ve öğrenme yöntemleriyle ilgili paradigmayı değiştirmek üzere birlikte çalışması gerekiyor” dedi.