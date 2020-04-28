Uzaktan, verimli toplantılar için Cisco Webex ve Samsung görüntüleme sistemleri artık entegre!

Endüstri liderleri Samsung ve Cisco, mükemmel toplantı deneyimi için güçlerini birleştirdi. Cisco Webex ve Samsung Flip 2’nin entegre bir şekilde oluşturduğu video konferans sistemi şirketlere interaktif ve verimli çalışma ortamları sunuyor. Böylece ofis ile ofis dışında çalışanlar arasındaki sınırlar da kalkıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma çözümlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken iş dünyası da şimdiden gelecekteki yeni döneme kendisini hazırlamaya başladı. Geleceği bugünden şekillendiren Samsung ve ağ teknolojileri lideri Cisco, gelecekte video konferansların öneminin daha da artacağından yola çıkarak önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği ile uzaktan, verimli toplantılar yapılabilmesi için Cisco Webex ve Samsung Flip 2 artık entegre bir şekilde çalışıyor.

Cisco Webex Room Kit Mini ile Samsung Flip 2 birleşiminden doğan bu güç birliği sayesinde şirketler küçük bir alanı mekândan bağımsız bir toplantı odasına dönüştürebiliyor. Tak-çalıştır ve kendin-yapılandır kolaylığındaki kurulumu, yüksek kalitede video konferans toplantılarına imkân tanıyor. Bu entegrasyon sayesinde ofisteki ekip üyeleri toplantı odasından katılım gerçekleştirirken ofis dışındaki çalışanlar da ofisteki toplantıya katılabiliyor.

Ortak çalışma ortamı

Video konferanslarda yaygın bir sorun olan ses ve görüntü arasındaki gecikme süresi de bu iş birliği ile sona eriyor. Bütünleşik Cisco ve Samsung çözümü, video gecikmesini optimize ederken dudak senkronizasyonu sağlıyor. Cisco Webex Room Kit Mini ve Samsung Flip 2 ile ortaya çıkan birleşim iş dünyasında toplantıların verimliliğini de artırıyor. Webex Roomkit Mini, yapay zekâ ile güçlendirilmiş akıllı video ve sesli konferans çözümleri sunarken Samsung Flip 2 pasif kalemiyle kâğıt üzerine yazma deneyimini dijitale taşıyarak kablosuz içeriğinizi düzenleme ve paylaşma imkânı sunuyor. Üstelik dâhili doküman görüntüleyicisi, web tarayıcısı ve düzenleme fonksiyonlarıyla hızlı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturuyor. Ayrıca Cisco Webex ve Samsung Flip 2, bilgisayar veya mobil içeriğinizi kablosuz olarak da paylaşabiliyor. Webex Teams desteği ile paylaşılan içerikler üzerinde ortak çalışma ortamı oluşturulabiliyor.