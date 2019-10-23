İlaç Lojistiğinde Artırılmış Gerçeklik Dönemi

Tedarik zinciri çözümlerinde bir dünya lideri olan GEFCO, yeni bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirmek için ArtiShock ile anlaştı. Bu uygulama özellikle kritik ilaçların paketlenme sürecinde kalite kontrolünü artırmak ve soğuk zincir paketleme sürecindeki verimliliği desteklemek için tasarlandı.

”GEFCO Enterprise AR (GEFCO Girişim Artırılmış Gerçeklik” olarak adlandırılan bu yeni çözüm, verimlilik ve kesinliğin önemli olduğu GEFCO’nun Freight Forwarding bölümünde kalite kontrolü artırmak ve soğuk zincir paketleme sürecindeki verimliliği desteklemek için kullanılacak.

GEFCO Enterprise AR Microsoft HoloLens kulaklık takımıyla birlikte kullanılıyor ve GEFCO depo çalışanlarının kullanıcı kılavuzları ve çalışma protokolleri gibi mekânsal dijital bilgilerle etkileşime geçmesini sağlıyor. Bu uygulama, özellikle kritik ilaçların paketlenme sürecindeki kalite kontrolü artırmak ve zaman tasarrufu sağlamak için özel olarak tasarlandı.

Uygulama 1 yıldan kısa sürede, GEFCO’nun uzun süreli ortağı olan Hollanda merkezli artırılmış gerçeklik şirketi ArtiShock ile birlikte geliştirildi. Proje GEFCO tarafında Lojistik Gelişim Direktörü Omar van Geest tarafından yürütüldü. Uygulama fikri ise GEFCO’nun büyümesini desteklemek için kendi bünyesinde kurduğu yenilikçi fikirler üreten İnovasyon Fabrikası’nda geliştirildi.

Yüzde 50 verimlilik artışı

GEFCO Enterprise AR projesi, GEFCO’nun Schiphol deposunda başarılı bir pilot dönemi geçirdi. Bu pilot döneminde yüzde 50 verimlilik artışı ve çalışanların eğitim sürelerinin azalması gibi birçok katma değer sağlandı.

“Kavram Kanıtı” aşamasını takiben GEFCO, otomotiv müşterileri başta olmak üzere çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren müşterileri için kaliteyi artırmak amacıyla çözümü küresel ağına ve iş kollarına yaymayı amaçlıyor.

GEFCO Global Lider Yaşam Bilimleri ve Sağlık Merkezi’nden Karin van den Brekel, “Paketleme işlemi, özellikle dünyanın dört bir yanına hava yoluyla dağıttığımız kritik ilaçlar başta olmak üzere, GEFCO’nun Nakliye Hizmetleri departmanı için kesinlikle çok önemli. Bu tip ürünler taşınırken, ürün bütünlüğünün korunması için özel paketleme yapmak gerekiyor. Bu paketleme için de özel talimatlar yer alıyor. GEFCO Enterprise AR, taşıma süreçlerinde verimliliği artırmak, hataları en aza indirgemek ve taşıma yöntemiyle ilgili eğitimimizi geliştirmede etkili olacak. Ürünün kullanımına bağlı olarak gelecekte elde edeceğimiz öğrenimleri keşfetmeyi ve Artishock ile güçlü ilişkilerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” diyor.

ArtiShock CEO’su Cristian Vorstius Kruijff, “Artırılmış gerçeklik hem çevremizi hem de profesyonel yaşamımızı şekillendirme konusunda devrim yaratacak nitelikte. Artırılmış gerçekliğe bağlı uzamsal hesaplamanın hayatımızdaki önemi ve gelişimi akıllı telefonun yükselişi ile karşılaştırılabilir. Yavaşça popülaritesi yükselen artırılmış gerçeklik de herkesin hayatına girecek ve 5-10 yıl içinde bir emtia olacak. O zamana kadar, potansiyelini ortaya çıkarabilen kuruluşlar, oyunda öne geçecek. Ortağımız GEFCO ile yürüttüğümüz bu proje, artırılmış gerçekliğe yatırım yapmanın ne kadar gerçekçi olacağını ve aslında olumlu bir yatırım geliri elde etmeyi sağlayacağını gösteriyor. Verimliliğin ve kalitenin artırılması gibi konularda finansal faydalar doğrudan ve kolayca hesaplanabiliyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve yeni işe alım becerilerini hızlandırmak gibi dolaylı birtakım avantajlar sağlıyor” dedi.