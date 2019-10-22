Online Satışların Güvenliği Artık Yapay Zeka Teknolojisine Emanet

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico, Dynamic 3DS sistemi sayesinde ödemelerin 3D Secure doğrulamasına takılmadan kolayca kısa sürede gerçekleşmesini mümkün hale getiriyor ve dijitalleşen KOBİ’lerin daha çok kazanmasını sağlıyor.

Mesafeli işlemlerde dolandırıcılık vakalarındaki artış ve işyerlerinin ters ibraz (kredi kartı işlemlerinde iptal üzerine para iadesi) zararlarının büyümesi, kart sahibinin kimliğini şifre vasıtasıyla doğrulayan ve XML mesajlarının SSL (Secure Socket Layer) üzerinden gönderilmesini sağlayan 3D Secure (3DS) güvenlik protokolünü ortaya çıkaran ana etkenler olmuştu.

3D Secure doğrulaması, harcama itirazı gibi durumların önüne geçebilmek için alınan bir güvenlik önlemi olarak görülse de internetten yapılan ödemelerin başarı oranını olumsuz yönde etkiliyor. 3D Secure’e kayıtlı banka/kullanıcı olmaması, kullanıcının 3D Secure şifresini yanlış girmesi, SMS şifresinin geç gelmesi, kullanıcının ekranı terk etmesi ve şifrenin dolandırıcıların eline geçmesi gibi sorunlar başarılı ödeme sayısının düşmesine ve işletmelerin ciro kaybetmesine sebep oluyor.

iyzico’nun verilerine göre internet üzerinden yapılan her 100 kartlı ödemeden 20’si 3D Secure doğrulaması sürecinde başarısız oluyor. Başarılı ödemelerin bu doğrulama işlemi nedeniyle zaman alması e-ticaret yapan işletmeler için önemli bir darbe oluyor. Üstelik Türkiye’de 3D Secure tek kullanımlık işlem şifrelerinin ele geçirilmesiyle yapılan dolandırıcılık vakalarında da artış ortaya çıkıyor. Bankalar bu tür durumlarda kullanıcıya harcama bedelini iade ediyor. Ancak e-ticaret siteleri, bu durumun etkisini kullanıcılar kadar kolay atlatamıyor. İşte bu noktada iyzico’nun geliştirdiği iyzico Dynamic 3DS teknolojisi devreye giriyor.

Yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor

iyzico Dynamic 3DS sistemi, yapay zeka teknolojisini kullanarak, yalnızca riskli bulduğu ödemeleri 3DS doğrulamasına yönlendiriyor ve internetten satış yapanların müşterilerine daha iyi bir ödeme deneyimi sunmasını mümkün hale getiriyor. iyzico üye iş yerleri, Dynamic 3DS teknolojisinden ücretsiz yararlanarak daha fazla kazanıyor. Online satıcılar, bu sistem hakkında daha fazla bilgi ve başvuruyu https://www.iyzico.com/isim-icin/dynamic-3ds-sistemi web sitesinden yapabiliyor.

Ödemeler saniyeler içinde gerçekleşiyor

iyzico Dynamic 3DS sistemi, her 100 ödemeden 20‘sinin doğrulama aşamasında kaybedilmesinin önüne geçiyor. Dynamic 3DS sistemi, yapay zekâ sayesinde ödemenin risk teşkil edip etmediğini tespit ederek düşük risk taşıyan ödemelerin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlıyor. iyzico Dynamic 3DS sistemi, yalnızca risk taşıyan ödemelerin 3DS ödemeleri için banka sayfasına yönlendirilmesini sağlıyor. Bu da kullanıcı nezdinde gözle görülür bir hız ve güven duygusu yaratıyor.

Sadece güvenli ödemeler gerçekleşiyor

Dynamic 3DS sistemi, ödemenin risk teşkil etmesi durumunda kullanıcıyı banka sayfasına yönlendiriyor ve doğrulama sağlanmaması durumunda işlem başa dönüyor. Böylece ödeme güvenli şekilde gerçekleşmiş oluyor

Türkiye’de e-ticaretin büyümesi için teknolojik çözümler sunmaya devam iyzico, internetten satış oranlarını artıracak yenilikçi çözümleriyle KOBİ’lerin daha fazla kazanmasını sağlıyor.