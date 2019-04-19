Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” platformu, 20-21 Nisan tarihlerinde İstanbullu çocuk ve anne-babalarla buluşuyor.

Dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacaklarının anlatılacağı etkinlikler, Forum İstanbul’da gerçekleşecek.

Dijital çağın çocukları ile ebeveynler arasında bir diyalog köprüsü kurulması hedefiyle hayata geçirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” projesi kapsamında, Forum İstanbul’da 20-21 Nisan (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde etkinlikler düzenlenecek.

Dijital dünya çocuk ve aile arasında köprü

Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “İnternot olmaya var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefi ise dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak.

“İnternot olmaya var mısın?” projesinin üç temel öğesi bulunuyor. Çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland”da, çocuklar bilinçleniyor, bilgileniyor. Çocukların yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturarak dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğrendikleri bu proje kapsamında, kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireyler tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.

İnternot olmanın ilkeleri

“İnternot Olmaya Var mısın?” platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli beceri ve davranışlar arasında aşağıdaki başlıklar yer alıyor:

İnternette paylaşım yaparken özenli olmak

Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek

Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak

Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak

Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak

Anadolu’nun İnternotları ile bir arada

“İnternot Olmaya Var mısın?” projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Adana, Konya, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 10 ilde düzenlenen etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.