Açık Ofisler İçin Tasarlandı: Logitech Zone Wireless

Logitech, yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus’ı tanıttı.

Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus, tek tuşla aktifleştirilebilen Active Noise Cancellation (ANC) özelliğiyle gürültülü ortamlarda dikkat dağıtan sesleri engelleyerek daha iyi bir ses yalıtımı sunuyor.

Üstün ses kalitesiyle kullanıcıların konferans konuşmaları yapmasına veya müzik dinlemesine olanak sağlayan Zone Wireless Serisi, ilk UC sertifikalı kulaklık unvanına sahip. Ayrıca Qi kablosuz şarj imkanı da sağlıyor.

Uzun kullanımda da çok rahat

Yumuşak suni deriden yapılmış kulaklık yastıkları ve silikon kafa bandı desteğiyle tüm gün rahatça kullanılabilen Zone Wireless Serisi, 15 saat konuşma ve müzik dinleme imkanı sunuyor. 30 metrelik kullanım mesafesine sahip olan Zone Wireless Serisi, Active Noise Cancelling özelliği bulunan mikrofonuyla dikkat çekiyor.

Zone Wireless Serisi kulaklıklar, Easy-Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabiliyor. Bir defa indirilebilen Companion uygulaması Logitech Tune’a bağlandığında; kulaklık sessize alınabiliyor, ANC teknolojisi devreye sokulabiliyor, ses ayarı yapılabiliyor, bas tonu isteğe göre ayarlanabiliyor ve ürün güncellemeleri yapılabiliyor.

Zone Wireless serisi fiyatı

Çağrı cevaplamak/reddetmek veya müziği başlatmak/durdurmak için kulaklığın merkezindeki ana tuşa basmak yeterli oluyor. Skype tarafından sertifikalandırılan ve Microsoft Teams’den onay alan Zone Wireless serisinin farkı, Logitech Zone Wireless Plus’ın altı adete kadar Logitech çevre birimine bağlanmaya izin veren bir donanıma sahip olması.

Nisan 2019’da piyasaya çıkacak olan Zone Wireless 199.99 dolar fiyat etiketine, Haziran 2019’da piyasaya çıkacak olan Zone Wireless Plus ise 249.99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.