Merakla Beklenen Huawei Y5 2019 Geliyor! İşte Özellikleri

Giriş segment telefonu olarak bir süredir beklenen Huawei Y5 2019, ülkemizde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte merakla beklenen Huawei Y5 2019 telefonun internete sızan özellikleri.

Huawei, akıllı telefonlarını isim ve donanım değişiklikleri ile farklı ülkelerde satışa sunmaya devam ediyor. Huawei bu telefonu ilk olarak Filipinler’de satışa sunmuş, 2 GB RAM’e sahip olan versiyonunu ise Pakistan’da kullanıcılar ile buluşturmuştu.

Giriş segment telefonu Huawei Y5 2019, ülkemizde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte merakla beklenen Huawei Y5 2019 telefonun internete sızan özellikleri.

Damla çentik tasarımına sahip olan Huawei Y5 2019, genelde alt segment telefonlarda kullanılan dört çekirdekli işlemcili Helio A22’den güç alıyor. 2 GHz hızında çalışan MediaTek MT6761 işlemciye 2 GB RAM eşlik ediyor.

En güncel arayüz

Huawei‘nin en güncel arayüzü olan EMUI 9.0 ve Android Pie (9.0) ile birlikte gelen model, 19: 9 oranı ile 1520 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip.

İnternete sızan görselde çıkış tarihi bilgisi olmasa da görselin Android Enterprise listesi gibi görünmesi, Huawei Y5 2019’un, yakında Android tutkunlarıyla buluşacağını ortaya koyuyor.