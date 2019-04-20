Yeni Amiral Gemisi Xiaomi Redmi Modelinin Tasarımı Yayımlandı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni ürünlerini kullanıcıya sunmaya hazırlanıyor. Redmi’nin CEO’su olan Lei Jun, gelecek jenerasyon Xiaomi Redmi modellerinin tasarım görüntülerini paylaştı.

Yeni Xiaomi Redmi telefonların tasarım görüntüsüne göre, ön kamera telefonun içinde saklı. İstendiğinde mekanizma devreye giriyor ve kamera telefonun tepesinden ortaya çıkıyor.

Galaxy S10 serisi telefonlarda da gördüğümüz ekrana gömülü kamera tasarımına göre kullanıcılar ekrandan tam olarak faydalanabiliyor; çizgi çentik veya su damlası şeklinde çentik yerine doğrudan kameranın olduğu nokta ekranda bulunuyor.

Arka bölümde üç kamera

Bu tasarım sevildiği gibi alışılmışın dışında bir tasarım sunmasından dolayı olumsuz tepki de alıyor. 48 MP ana kamera başta olmak üzere arka yüzde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Yeni Xiaomi Redmi telefonların, Snapdragon 855 işlemciden güç alması bekleniyor. Parmak izi sensörü ise, Redmi arka yüzünde bulunmayacak ve ekrana gömülü bir sistem üzerinde çalışacak.