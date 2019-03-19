Apple, iPad Air ve iPad Mini Tablet Modellerini Duyurdu, İşte Özellikleri!

Teknoloji devi Apple, yeni iPad Air ve iPad mini tablet modellerini tanıttı. Uzun süren bekleyişin ardından duyurulan yeni tabletler mağazalarda yerini alacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple’ın yaptığı basın açıklamasına göre 10,5 inç (26,6 santimetre) iPad Air modeli, A12 biyonik çipe sahip ve performansı yüzde 70, grafik kabiliyeti iki kart arttırılmış. True Tone teknolojisinin kullanıldığı geliştirilmiş Retina ekranı bulunan modelin Pencil desteği de bulunuyor.

7,9 inç (20 santimetre) iPad mini’de de A12 biyonik çip kullanıldığına ve bu sayede “performansın üç kat, grafiklerin de dokuz kat” güçlendiğine dikkat çekildi. iPad mini, iPad modellerinin arasındaki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip olmakla birlikte “bütün ayarlarda üç boyutlu bir görsel deneyim” sunuyor.

64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçeneğine sahip olan iki yeni ürün, gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle geliyor. iPad Pro modelinde Home tuşundan vazgeçen Apple’ın yeni iPad Air ve iPad Mini modellerinde Home tuşu da kullanılıyor.

iPad Air teknik özellikleri

10,5 inç Retina ekran, True Tone

Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası,

7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı,

10 saate kadar pil ömrü sunan batarya,

66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği,

Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi (fiyat değişimi yaşanıyor),

nesil Apple Pen ile uyumluluk

456 gram ağırlık

3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu

iPad Mini teknik özellikleri

7,9 inç Retina ekran, True Tone

Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası,

7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı,

10 saate kadar pil ömrü sunan batarya,

66 Mbps hıza kadar Wi-Fi bağlantı desteği,

Tercihen 4G hızında bağlantı desteği sunan SIM kart girişi (fiyat değişimi yaşanıyor),

nesil Apple Pen ile uyumluluk,

500 gram ağırlık

3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu

Türkiye fiyatları

Apple’ın yeni tabletleri, 2.799 TL ile 4.599 TL arasında değişen fiyat etiketleriyle iPad Pro’nun altına yerleşti.