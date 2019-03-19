Xiaomi, Redmi AirDots Kablosuz Kulaklığı Duyurdu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çinli üretici Xiaomi, alt markası Redmi için geliştirdiği kablosuz kulaklık AirDots’u duyurdu. Redmi AirDots, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin sürpriz ürünü Redmi AirDots, Redmi 7 ve Redmi Note 7 model telefonlara eşlik edecek. Her biri 4,1 gram ağırlığındaki bu yeni nesil kulaklıklar, Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde telefona bağlanabiliyor. Kulak içi formundaki tasarımıyla kulağın için komple kaplayan Xiaomi AirDots kablosuz kulaklık, 12 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

12 saat müzik dinleme keyfi yaşatırken telefonlardaki kablo karmaşasını da ortadan kaldıracak olan Redmi AirDots, haznesinde 300 mAh kapasitesinde bir pil taşıyor. Temelinde Realtek 8763 yer alan ve 7.2 mm dinamik sürücüler üzerine kurulu olan AirDots, kontrol için üzerinde bir buton taşıyor ve Xiaomi dijital asistan Xiao’ya erişim sağlayabiliyor.

Fiyatı dikkat çekiyor

İlk aşamada sadece Çin’de satılacağı belirtilen Redmi AirDots’un fiyatı sadece 15 dolar! Fiyatı ve özellikleri sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşacağı varsayılan ürünün, aracı isimler aracılığıyla Türkiye’de de satılması olasılığı yüksek.