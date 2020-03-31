İş yaşamı değişiyor, Evden Çalışma ekosistemine yatırım artıyor

Logitech ürettiği teknolojilerle çalışanların hayatını kolaylaştırmaya, şirketlerinse daha uygun bütçelerle çalışanların motivasyonunu artırıcı çözümlere ulaşmasını sağlıyor.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş hayatı ve çalışma biçimleri de hızla değişiyor. Serbest Cuma ile başlayan dönüşüm, esnek çalışma saatlerine, oradan da haftanın belli günleri evden çalışmaya doğru hızla evrildi. Bugün geldiğimiz noktada şirketler çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor, çoğunlukla da bunu zorunlu kılıyor. Evden çalışan sayısı hızla artarken farklı çalışma biçimleri de konuşulmaya başladı.

Teknoloji dünyasının en önemli aksesuar üreticilerinden Logitech ise hem çalışanların hem de firmaların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye devam ediyor. Global firmalar farklı zaman dilimlerinde ve coğrafyalarda yaşayan çalışanlarını bir araya getirmek için konferans sistemlerine uygun bütçeli yatırımlar yapıyor. Ek olarak çalışanlarının motivasyonlarını artırıp daha verimli çalışabilmeleri için klavye, mouse ve kulaklık gibi ürünlerle destek oluyorlar. Öte yandan Logitech ürettiği akılcı teknolojilerle çalışanların özgürce nerede ve ne zaman çalışacağına karar vermelerine yardımcı oluyor, daha verimli çalışmalarına olanak sağlıyor.

Klavye ve mouse seçerken konfor ve tasarım ön planda

Logitech, mouse ve klavyeleri ile verimliliği artırırken hem göze hem de konfora hitap ediyor. Kablosuz seçeneği, tak çalıştır özelliği ve uzun ömürlü piliyle Logitech mouse’lar rahat ve şık bir çalışma deneyimi sunuyor. Logitech klavyelerde ise yine ergonomi öne çıkıyor ve kullanıcıların farklı yumuşaklıktaki tuş seçenekleriyle geniş yelpazede kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

Tüm masalarda eşsiz video konferans deneyimi mümkün

Logitech kişisel görüntülü video konferans kitleriyle evdeki kişisel çalışma alanını profesyonel bir iş masasına dönüşüyor. Logitech C925e Webcam + Zone Wireless Headset ve Logitech Brio 4K Webcam + Zone Wireless Headset çalışma kitleri neredeyse tüm video konferans yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor ve tak çalıştır özelliğine sahip bulunuyor. Logitech Brio 4K ve C925e web kameraları 1080p HD çözünürlükle keskin görüntü kalitesiyle birlikte ortam görünümünü optimize ederken, Zone Wireless kulaklık ortam sesini karşı tarafa aktarmıyor ve ses düzeyini ayarlama, müzik çalma/duraklatma ve arama başlatma/bitirme için sezgisel bir arayüz sağlıyor.