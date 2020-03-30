Yemeksepeti, “Emeksepeti” kampanyasıyla restoranlara destek veriyor

Türkiye’nin bu zorlu günlerinde Yemeksepeti, restoran iş ortaklarıyla tüm siparişleri en hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde ulaştırmaya çalışırken “Emeksepeti” isimli farkındalık kampanyası ile restoranlara desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Kampanya kapsamında Yemeksepeti, bu zor dönemde restoranların ve çalışanlarının emeklerini ortaya koyan ve onlara teşekkür eden reklam filmi “Emeksepeti”ni yayınladı.

Yemeksepeti, Türkiye’nin topyekün bir mücadele içinde olduğu bugünlerde üye restoranları ile 69 ilde hizmet vermeye devam ediyor. Yemeksepeti, online yemek siparişi sisteminin devamlılığının restoranların finansal olarak ayakta kalmaları için de hayati önem taşıdığının farkındalığıyla onlara birçok destek sunmaya devam ediyor.

Yemeksepeti, “Emeksepeti” adıyla bir reklam filmi hazırladı. Restoranların ve çalışanlarının ortaya koyduğu emeği vurgulayan filmde, şu dönemde ziyarete kapalı olan restoranların bu zorlu zamanlarda ayakta kalmak için mutfaklarını paket servise açmaya devam ettikleri vurgulanıyor. Yemeksepeti bu kampanya ile tüm Türkiye’ye “Biz onların hep yemeklerini konuştuk. Şimdi de gelin emeklerini konuşalım. Hepsinin emeklerine sağlık. Dışarıda tekrar buluşana kadar, burası artık Emek Sepeti” diye sesleniyor ve restoranlara teşekkür ediyor.

Listeleme ücreti alınmayacak

Yemeksepeti, restoranlara verdiği destekleri kapsamında; tek şubeli restoranları için mart faturasını bir ay ötelerken 1 Nisan’da tüm online kredi kartı ödemelerini, mahsuplaşma olmaksızın restoranların hesaplara yatıracak. Ayrıca, yeni bir duyuruya kadar mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti almayacak.

Kullanıcılarının istedikleri gıdaya ulaşabilmeleri için restoran iş ortaklarıyla tüm siparişleri en hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde ulaştıran Yemeksepeti, bu dönemde hizmet veremeyen iş ortağı restoranların yerine her gün ortalama 200 restoran ekleyerek 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.