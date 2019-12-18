İşletmelerde Görünmeyeni Görünür Kılan Dijital Teknoloji

Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT (Nesnelerin İnterneti), gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme, mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanında hizmet veren Okyanus Teknoloji, “gerçek zamanlı konum belirleme sistemi” Wipelot ile iş süreçlerinde görünmeyeni görünür hale getiriyor. Ekipmanlar, iş makinaları, demirbaşlar ve üretimdeki yarı mamullerin yeri, ne kadarının kullanılır durumda olduğu, personellerin yeri, verimliliği ve çalışma ortamının güvenliği gibi pek çok farklı unsuru takip eden Wipelot, bu sayede işletmelerde enerji tasarrufu, kalite, hız, verimlilik ve ciro artışı sağlıyor. Dijitalleşmenin temelini oluşturan Wipelot, dünya genelinde maden, inşaat, sanayi ve havacılık başta olmak üzere çimento, denizcilik, enerji, gıda, metal, otomotiv, sağlık ve tekstil gibi pek çok farklı sektöre özel çözüm sunuyor.

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olan Okyanus Teknoloji, endüstriyel ve zorlu çalışma ortamlarına uygun olarak geliştirdiği Wipelot IoT sistemlerini, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de çok çeşitli sektörlerle buluşturuyor. Akıllı üretim, akıllı maden, akıllı havalimanı, akıllı inşaat ve şantiyeler, geniş alan kablosuz ölçüm sistemleri, yeni nesil iş güvenliği sistemleri ve yarı mamul ürün izleme alanlarında uzmanlığını gösteren Wipelot sistemi; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, takibi, raporlaması ve verimlilik avantajlarıyla firmalara ekstra rekabet gücü kazandırıyor.

Wipelot sayesinde pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor. Görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot, işletmelerde enerji tasarrufu, kalite, hız, verimlilik ve ciro artışına imkan tanıyor.

Dijitalleşen iş süreçleriyle hızlı, verimli ve güvenli iş ortamı

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve makinaların birbirleriyle haberleşmesini ifade eden M2M (machine to machine) çözümleri sunan Wipelot, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak yatırımların geri dönüş hızını artırıyor. Personel ve ekipman yönetimini de iyileştiren Wipelot, böylece iş ortamını daha güvenli hale getiriyor.

Wipelot’un geniş ürün ailesi her ihtiyaca çözüm sunuyor

Wipelot RTLS, Wipelot ISG, Wipelot SafeZone ve Wipelot OTX olarak dört ana başlık altında kendi bünyesinde ürettiği farklı donanım ve yazılımlara sahip 200’e yakın ürün ve çözümü bulunan Wipelot ailesi, her sektörün kendi ihtiyaçlarına nokta atışı ile cevap veriyor. Bina içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olan Wipelot RTLS, varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Firmanın bulunduğu sektörün ihtiyacına kapsamlı olarak cevap veren çok sayıda takip sistemine sahip Wipelot RTLS; personel takip sistemi, ekipman takip sistemi, madenci ve yer altı personel takip sistemi, araç takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi, mamul ve yarı mamul takip sistemi gibi çözümler sunuyor. Kablosuz ölçümlemeleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçüp değerlendiren Wipelot OTX, gerekli durumlarda uyarı veren sistemiyle çalışma ortamlarındaki riskli durumların oluşmasını engelliyor. Enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi de sağlayan Wipelot OTX, bu optimizasyon ile yüksek tasarruf olanağı tanıyor.

İş güvenliği sağlıyor, ekipman kazalarını önlüyor

Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip olan Wipelot ISG, maden ocakları ve tersaneler gibi iş güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ortamlarda çalışanların durumlarından anlık olarak haberdar olabilmek ve müdahale sürelerini kısaltabilmek için çözüm getiriyor. İş ortamının ve çevrenin zarar görmesini engelleyen Wipelot ISG, çalışma ortamının genel güvenliğini sağlıyor. Çalışanın iş yapış anında durumunu gözetim altında tutup çalışan yoklaması yapabilen ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı çalışabilen bu Wipelot sistemi ile işgücü ve zaman kaybı da önleniyor. İş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olan Wipelot SafeZone ürünü ise iş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Kilometrelerce karelik alanlarda tam kontrol

Başlangıç aşamasında Wipelot IoT sistemi, GSM, GPS ve RFID gibi teknolojileri birleştirerek tüm süreçlerin anlık takip edilip izlenebilmesi için kablosuz bir nesne ağı kuruyor. Personel, ekipman ve araçlara uygun olarak geliştirilen akıllı cihazlardan gelen veriler, Wipelot okuyucu ağı tarafından algılanıp işleniyor. Her etiketin konumu ve durumu tespit edilirken, taşınan diğer bilgilerle birlikte Wipelot yazılımları tarafından değerlendiriliyor. Kontrol, takip, raporlama, harita, alarm uygulamaları ve entegrasyonlar ile veriler anlamlı hale geliyor.