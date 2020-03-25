istegelsin’den risk grubuna ücretsiz teslimat

Uçtan uca bir süpermarket olarak faaliyet gösteren istegelsin, risk grubunda olan kullanıcıları için ücretsiz teslimata başlıyor. Corona Virüs vakalarının görülmesiyle hali hazırdaki hijyen kurallarına yenilerini ekleyen ve Temassız Teslimat gibi pek çok önlem alan istegelsin, hem ekiplerinin hem kullanıcılarının sağlığına dikkat ediyor.

Market alışverişinin hijyenik, zaman kaybetmeden ve kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin, risk grubunda bulunan kullanıcılarına teslimatı ücretsiz yapıyor. Riskli grubun sadece 60 yaş üzeri olmadığını vurgulayan istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “Yaşı büyük olan, kronik hastalıkları bulunan, hamile olan kişilerin ve bu kişilerle ortak yaşam alanı paylaşanların da evlerinden çıkmasını sakıncalı buluyoruz. Market gibi kalabalık ortamlarda bulunmaları tehlikeli olan bu gruptaki müşterilerimize teslimatı ücretsiz yaparak hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri korumak istiyoruz” diyor.

Hijyen maksimum seviyede

Corona Virüs vakasının ortaya çıkmasıyla artan online alışveriş taleplerini karşılamak ve kullanıcıları mağdur etmemek için dağıtım kapasitesini de artıran istegelsin, paketlerin teslimatında da hijyeni maksimum seviyeye çıkarıyor. Geçen hafta hayata geçirilen Temassız Teslimat Uygulaması ile teslimat ekipleri poşetleri kapıya bırakıyor ve geri çekilerek teslimatı hijyen mesafesinde yapıyor. Araçlarını sık sık dezenfekte ettiklerini ve teslimat ekiplerinin hijyeni için gerekli önlemleri aldıklarını, bu ekiplerin maske takarak çalıştıklarını hatırlatan Yıldırım, özellikle bu hassas dönemde kapasitelerini de artırarak ihtiyaçları eksiksiz karşılamak üzere çalıştıklarını belirtti.