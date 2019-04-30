İz İletişim Altın Pusula’da 7 Ödül Kazanan İlk Ajans Oldu!

İz İletişim, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin 18 yıllık tarihinde ilk defa 7 ödül birden kazanan tek PR ajansı oldu ve rekora imza attı.

Altın pusula ödüllerinin 18 yıllık tarihinde bir ilk

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği “18’inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” 29 Nisan akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en büyük markalarına iletişim danışmanlığı yapan İz İletişim, iletişim dünyasının en prestijli ödül programlarından biri olan ‘Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde, 7 ödül birden kazanan tek PR ajansı oldu.

İz İletişim, Turkcell’in Sportif Tarama projesiyle, Sponsorluk İletişimi/Spor ve Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Diğer kategorilerinde, Siemens Türkiye 20. Opera Yarışması’yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Kültür&Sanat ve Dijital İletişim/Topluluk İletişimi kategorilerinde, Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş. ile birlikte gerçekleştirilen #363Kadın projesiyle Kamu Kuruluşları ve Dijital İletişim/ Sosyal Medya kategorilerinde ödül alırken; Mercedes-Benz Türk Startup Projesi ile de ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ödüllü Projeler

Turkcell Sportif Yetenek Taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MEB himayesinde ve Turkcell sponsorluğunda Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile 81 ilde ilkokul 3. sınıfa giden çocukların fiziksel verileri taranıyor. İlk etapta 423 bin 557 öğrenciye ulaşılan projede ikinci etap hedefi 1 milyonu aşmak. Böylece Türkiye’nin spor altyapı haritası bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarılmış olacak.

Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar

Turkcell, bu yıl ikinci kez düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile Dördüncü Sanayi Devrimi’nde kadınların daha fazla söz sahibi olması ve teknolojide kadın istihdamını artırmayı amaçlıyor. Proje ile lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak ve çalışmak isteyen kadınlar hedefleniyor.

Siemens Türkiye Opera Yarışması

Türkiye’nin dört bir yanında, operayla amatör ve profesyonel olarak ilgilenen herkese ulaşmak hedefiyle 20 yıldır düzenlenen Siemens Opera Yarışması, Siemens’in toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekleme yaklaşımının en önemli yansımalarından biri. Yarışmayı kazanan gençler, bursla gittikleri ülkelerde dünyanın en ünlü opera sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakalıyor, yurt dışında konserler veriyor ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyorlar.

#363Kadın

Türkiye’de 2018’in ilk 10 ayında 363 kadın, maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetti. İnsani Gelişmişlik Endeksi’nin ilk sırasındaki ilçe Beşiktaş Belediyesi adına, 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, toplumun dikkatini öldürülen kadınlara çekmek, 363 kadının şiddet kurbanı olduğunu ilçenin konumu ve popülaritesini kullanarak tüm ülkede farkındalık yaratmak hedeflendi.

Mercedes-Benz Türk StartUP

Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle 2017 yılında genç girişimcilere destek olmak ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak amacıyla “Mercedes-Benz Türk StartUP” yarışmasını başlattı.

Mart 2019 itibarıyla üçüncüsü başlayan yarışmaya “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startuplar davet edildi. Türkiye’nin 43 ilinden 604 startup’ın başvurusu alındı. Yarışmaya başvuranların %11’i yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek verirken, başvuruda bulunan 4 girişimciden 1’i kadın oldu.