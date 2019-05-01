HONOR Türkiye Akıllı Telefon Pazarında En İyi 4. Marka Olmayı Hedefliyor

Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, Türkiye’deki birinci yaşını Türkiye Başkanı Kevin Kong’un ev sahipliğinde düzenlenen özel bir parti ile kutladı. Etkinlikte, HONOR’un dinamik ve hareketli renklere sahip yeni logosu ve yeni misyonu tanıtıldı. HONOR, Türkiye’deki ikinci yılında, ilk akla gelen en iyi 4 akıllı telefon markası arasında yer almayı hedefliyor.

2018 yılının Nisan ayında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan HONOR, piyasaya 11 adet ürün sürerek gençlerin tercih ettiği marka olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde göreve atanan HONOR Türkiye Başkanı Kevin Kong, HONOR’un dinamik ve değişken renklere sahip yeni logosu, ‘gençlere ait akıllı bir dünya yaratma’ misyonu ve pazar hedeflerini değerlendirdi.

HONOR’un Türkiye’de büyük bir ilgi gördüğünü belirten Kevin Kong, son teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Tüketicilerin HONOR’a oldukça ilgi gösterdiğini belirten Kong, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki birinci yılımızda tüketiciler ile aramızda sıkı bir bağ kurduk. Piyasaya sürdüğümüz tüm modeller büyük ilgi gördü. Tüketicilerimizin ürün ve tasarımlarımıza olan ilgisi, dijital dünyaya ve innovasyona olan yakınlığı bizi daha yakından tanımalarını sağladı.

Konuşmasında rakamsal verilere de değinen Kong, “Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 düşüş kaydetti, ancak biz HONOR’un yıl sonu pazar payını yüzde 27.1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Gençler HONOR’u seviyor

Markanın gençler tarafından da çok sevildiğini belirten Kong, “Bir yıl içinde 100.000 kişilik bir fan grubu oluşturduk. Bu kadar kısa sürede gençlerin markamızla bağ kurması ve markamızı devamlı takip etmesi, bizi hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan ve üretilen ürünler ile dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bunu daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin dijital alanda bekledikleri hız, ileri teknoloji ve çeşitlilik gibi unsurları onlara sunacak ürünleri, dünyayla aynı zamanda sunmayı hedefliyoruz” dedi.

HONOR Artık Daha Renkli, Daha Canlı

Kevin Kong ayrıca markanın yeni logosu ve misyonu hakkında da bilgi verdi: “2013 yılında yola çıktığımızda anavatanımız olan Çin pazarına uygun bir logo ve görsel yapıyı benimsemiştik. Ancak HONOR markası, geçen yıllar içinde küresel büyümenin hızına ayak uydurmak için uluslararası trendleri benimsemeye ve değişimin geleceği konusunda cesurca ilerlemeye karar verdi. Sonuç olarak bugünün gençliği için global bir anlayışı benimseyerek marka logomuzu, rengimizi ve misyonumuzu farklılaştırmayı seçtik. Paris Estetik Araştırma Merkezi tarafından tasarlanan yeni logomuzu sizlerin beğenisine sunuyoruz. Çalışmalarının ardındaki temel felsefe, ilhamını parlaklık, renklilik, dinamizm ve çeşitlilikten alan bir marka olarak ‘Hareketli Marka’ şeklinde tanımlanabilir”. Küçük harflerden büyük harflere dönüşen ve daha keskin kenarlı hale gelen yeni logo, değişen teknoloji dünyasında barındırdığı hareketli renk geçişleriyle vizyoner bir algının temsilciliğini yapıyor.

HONOR yeni dönemde misyonunu ‘Gençlere ait akıllı ve yeni bir dünya yaratmak’ olarak şekillendiriyor. Markanın yeni sloganı ise, marka misyonu ile paralellik gösterek ‘HONOR MY WORLD’ olarak belirlendi.

HONOR’un yeni perakende kanalları ve işbirlikleri

HONOR, tüketicileriyle Türk Telekom ve Vatan Bilgisayar gibi farklı kanallarda buluşuyor. Aynı zamanda HONOR, bu ürünleri uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle sunmayı hedefliyor.

HONOR Türkiye’nin birinci yaş günü partisine medya mensupları, iş ortakları influencer’lar, markanın takipçileri katıldı. Partide sahne alan Güntaç Özdemir, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.