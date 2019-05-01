Türkiye’deki Tüm Şehirler Dönüşüm Süresine Girecek!

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

ICSG İstanbul 2019, 25-26 Nisan tarihlerinde enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Almanya’nın ülke partnerliğinde 350’ye yakın global firma standının yer aldığı fuara 50 ülkeden yaklaşık 10 bini aşkın sektör temsilcisi katıldı.

ICSG İstanbul 2019’un ikinci gününde açılış konuşmasını yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak gelecekte tüm şehirlerimizin akıllı olacağını belirtti ve “Dünya şehirleri akıllanmak zorunda kalacak. Ya dönüşeceğiz var olacağız ya da yok olacağız. En başta şehirler dönüşecek. 25-30 yıl sonra tüm şehirlerimiz akıllanacak. Ben akıllı şehirleri şu sorunun bir cevabı olarak görüyorum: Günümüzde büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen teknolojilerin şehirlerimize nasıl bir yansıması olacak? 25-30 yıl sonra tüm şehirlerimiz akıllanacaktır. Bu bir yarış olacak, göreceksiniz” dedi.

Globale tanıtım yapıldı

Açılış konuşmasının ardından Veli Sarıtoprak, HHB Expo Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dadak’a üniversite öğrencilerine desteklerinden ötürü ve başarılı çalışmalarından dolayı şükran belgesi, Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu’ya 7 yıl boyunca desteğini esirgemediği için TÜSİAV’ın üstün hizmet ve başarı belgesini verdi.

IEEE PES (Power & Energy Society) tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki tek uluslararası kongre olan ve ‘Uluslararası Bilimsel Kongre ve Uluslararası Fuarlar’ unvanına sahip olan ICSG İstanbul 2019 Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulundu. Fuarda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Danimarka, Estonya, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Katar, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Kore, Kuzey Kıbrıs, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Ruanda, Slovenya, Suudi Arabistan, Ugand ve Yunanistan’dan gelen temsilciler ağırlandı.