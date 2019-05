Yazılım Sektöründe İlke İmza Atan OCTOPOD Amerika’da!

Türk yazılım sektöründe bir ilke imza atarak iş dünyasını kod yazmadan yazılım geliştirme ile buluşturan, Türkiye’nin ilk No Code platformu OCTOPOD, Amerika pazarında XPODA markası ile yer alacak.

No Code dünyanın gündeminde

Gartner verilerine göre dünyada 2020 itibariyle yeni iş uygulamalarının en az yüzde 50’sinin Low Code ve No Code uygulama geliştirme platformları ile oluşturulacağını belirten Octopod Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Balo, “Dünyada bilişim sektörü büyüklüğü 5 trilyon dolar, yazılım sektörü büyüklüğü ise 3,5 trilyon dolar civarında. Yazılım sektörünün, bilişim sektörüne oranı dünyada %70’ler oranında. Bu büyük pazarda başta Amerika olmak üzere tüm dünyanın gündeminde ise No Code platformlar var.

Low Code / No Code endüstrisi 2018 yılında en az 5,8 milyar dolar kazandı ve bu değer, düşük kod çözümlerine duyulan ilginin bir göstergesi. Bu rakamın 2020 yılına kadar 15 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. OCTOPOD, Low Code’un ötesinde bir No Code platformu. Kendi Ar-Ge ekibimiz ile geliştirdiğimiz, bir inovasyon projesi olan OCTOPOD ayrıca dünyadaki ilk 10 No Code platformundan biri. O nedenle Türkiye faaliyetlerimize paralel, yeni markamız XPODA ile Amerika’da faaliyete başladık” dedi.

Hedef dünya piyasasında değer görmek

OCTOPOD’un yerli ve milli marka olarak dünya piyasasında değer görmesi ve Türkiye’nin teknoloji markası olması en büyük hedefimiz diyen Şenol Balo, “Sektörle buluşmasının üzerinden henüz iki yıl geçmesine karşın, 10 ülkede distribütörü bulunan Octopod, 130’u aşkın kurumsal müşteride 450’nin üzerinde gerçekleştirilen proje ile 15.000 kullanıcıya erişmiş durumda. Bu kadar proje, kod yazılarak ancak 10 yılda tamamlanabilirdi” diyerek Octopod’un sunduğu dijital dönüşümdeki hıza dikkat çekti.