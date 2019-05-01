Oppo A9 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Oppo Reno serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çinli teknoloji devi Oppo, ürün gamına orta seviyede yer alan yeni Oppo A9 modelini ekledi. Orta – üst seviyeye hitap eden telefon, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Darbelere dayanıklı

Reno ailesinin Avrupa lansmanını yapan Oppo’nun yeni modeli, 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6,53 inç FHD+ ekrana sahip. Yüzde 90,7 ekran kasa oranına sahip olan Oppo A9’un ekranı, Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisi sayesinde darbelere karşı korunuyor.

Yeni telefon yeşil, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renkte kasaya sahip. Oppo A9 gücünü, 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.1 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio P70‘den alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelen cihazın dahili hafızası, microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebiliyor.

Yapay zeka desteği

Yeni Oppo telefon, yapay zeka destekli 16 megapiksel sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift arka kamera taşıyan Oppo A9, GameBoost 2.0 oyun hızlandırma motoru ile donatılmış durumda. Arkasında parmak izi okuyucu bulunan akıllı telefon, 4020 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Oppo A9, Android Pie işletim sistemi ve ColorOS 6 kullanıcı arayüzü ile geliyor.

Oppo A9 fiyatı ne kadar

Çin merkezli satışına 30 Nisan tarihinde başlanacak olan bu telefon, yaklaşık olarak 267 dolar fiyat etiketine sahip.