Kampanyalarıyla ünlü Kasım ayı Mobilexpress’e rekor getirdi

Mobilexpress, kampanyalarıyla ünlü kasım ayında toplam 3.4 milyar TL tutarında 25,6 milyon adet işleme aracılık etti. Bu işlemlerin yüzde 61’i kayıtlı kredi kartları üzerinden gerçekleşirken, Mobilexpress dakikada 12.800 işleme aracılık ederek bu alandaki rekorunu tazeledi.

2011 yılından bu yana finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve aylık 10 milyona yakın işlem adedi ve platformunda kayıtlı 25 milyon kart ile Türkiye’nin en büyük online ödeme platformları arasında yer alan Mobilexpress, kasım ayı işlem adetlerini açıkladı.

Pandemi etkisi ve kasım ayı boyunca gerçekleştirilen indirim kampanyalarının birleşimiyle kendi işlem hacmi rekorunu kıran Mobilexpress’in verilerine göre, bu dönemde yapılan alışverişlerin toplam tutarı 3.4 milyar TL oldu. Mobilexpress’in aracılık ettiği toplam 25,6 milyon adet işlemin yüzde 61’i, kayıtlı kredi kartları üzerinden gerçekleşti. Mobilexpress donanımlı altyapısı sayesinde bu dönemde dakikada 12.800 işleme, yüzde 99,99’luk sorunsuz çalışma oranıyla aracılık etti.

“Ölçeklenebilir altyapımız, tüm dijital ödemeleri işleme alabilecek kadar güçlü.”

Mobilexpress CTO’su Murat Tural konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük e-ticaret markalarının dahil olduğu kasım ayı kampanyaları boyunca, üye işyerlerimizin bankalarda yaşanan kesintileri hissetmeden ödeme almasını sağladık. Mobilexpress’te kurduğumuz altyapımızın akıllı yönlendirme mekanizması, böyle yoğun bir dönemde bile üyelerimize sorunsuz hizmet sunma avantajı sağlıyor. Ölçeklenebilir altyapımız, Türkiye’nin tüm dijital ödemelerini işleme alabilecek kadar güçlü.”

Mobilexpress CPO’su Erhan Ula da konu hakkında şöyle konuştu: “Mobilexpress olarak her yıl olduğu gibi, tüm zamanların en yüksek hacimlerinin yaşandığı 2020 kampanya dönemini başarıyla tamamladık, işletmelerimizin bu süreçte ödemelerini pürüzsüz ve sorunsuz biçimde almalarını sağladık. Uzun yıllardır güvenlik ve güvenilirlik eksenlerinde taviz vermeksizin, Türkiye’nin en büyük markalarına benzersiz ve sorunsuz ödeme çözümleri ve iş sürekliliği sağlıyoruz.”