KoçSistem, Amazon Web Services’i tercih etti

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle hem Koç Topluluğu şirketlerine hem de Türkiye ve bölgedeki şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem, sektördeki lider konumunu sürdürüyor. Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Analitik, Güvenlik, Bulut, Mobilite, İş Çözümleri, Dijital İş Gücü ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) gibi alanlarda, bankacılık, perakende, enerji, dayanıklı tüketim malları, otomotiv, kamu, sigorta ve daha pek çok sektördeki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunan KoçSistem, müşteri değer zincirinin tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar her adımını dijitalleştiriyor. Dünya çapındaki büyük teknoloji üreticileriyle güçlü stratejik ortaklıklar geliştiren KoçSistem, AWS ile çalışarak da müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak doğrultusunda teknolojik altyapısını geliştirmeyi, uluslararası pazarlarda daha güçlü olmayı hedefliyor.

AWS, KoçSistem’in dijital dönüşüm stratejisinde kritik bir rol oynayarak ölçeklenebilirlik, güvenlik ve yüksek erişilebilirlik gibi teknolojik sorunları çözerken, inovasyon, maliyet verimliliği, mevcut pazarlarda büyüme ve yeni pazarlara açılma fırsatları sunuyor.

Neredeyse tüm iş yükleri için güvenli ve yeniden boyutlandırılabilir işlem kapasitesi sunan Amazon EC2, sunucuları veya kümeleri düşünmeden kod çalıştırılmasını mümkün kılan AWS Lambda ve her yerden, her boyutta veriyi almayı sağlayan nesne depolama alanı Amazon S3, KoçSistem’e esnek altyapı ve veri yönetimi sağlarken, müşterilerine hızlı, güvenilir ve rekabetçi çözümler sunmasına yardımcı oluyor. KoçSistem, AWS’in altyapı, konteyner, veri tabanı, data, güvenlik ve modernizasyon servislerini de kullanıyor.

KoçSistem, AWS servisleriyle uluslararası faaliyetlerini genişletecek

KoçSistem, AWS’in sunduğu yenilikçi teknoloji ve araçlar ile yeni ürün ve hizmetler geliştirebilecek, özellikle veri merkezi, güvenlik, modernizasyon, yapay zeka, makine öğrenimi ve veri analitiği alanlarındaki çözümlerle ürün portföyünü genişletebilecek. AWS’in veri güvenliği ve gizlilik konusunda yüksek standartlar sunmasıyla da KoçSistem, siber güvenlik çözümlerini daha da güçlendirerek müşterilerinin güvenliğini güçlendirecek.

KoçSistem, AWS’in küresel bulut altyapısı ve veri merkezleri sayesinde yurtdışındaki müşterilerine hızlı ve güvenilir hizmetler sunarak, uluslararası faaliyetlerini genişletecek. AWS’in sağladığı gelişmiş teknolojiler ve esnek çözümler, KoçSistem’in yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine olanak tanımasıyla şirketin yurtdışındaki farklı pazar ihtiyaçlarına uygun, inovatif çözümleri geliştirebilmesini de destekleyecek. KoçSistem, AWS’in global ağı ve pazar bilgisi sayesinde global trendleri ve müşteri taleplerini daha iyi analiz ederek, stratejik kararlar alabilecek. AWS’in sunduğu yüksek güvenlik standartları ve uyumluluk araçları, yurtdışındaki düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamayı kolaylaştırdığından, KoçSistem yurtdışındaki pazarlarda daha etkili bir şekilde rekabet etme, yeni fırsatlar yakalama ve küresel ölçekte daha güçlü bir pozisyona gelme avantajlarına sahip olacak.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“KoçSistem olarak, 80 yıla yakın geçmişimizle ülkemizi en son teknolojiye sahip katma değerli ürünler alanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, bulut teknolojilerini stratejik önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Hem ülkemizde hem de bölgemizde bulut teknolojileri alanındaki öncü adımlarımızı pekiştirmek amacıyla ekosistemimizde güçlü iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar kuruyoruz. Bu bağlamda, global ortaklarımızdan biri olan Amazon Web Services ile iş birliği yapmanın stratejik önemine inanıyoruz. Bu iş birliğinin, özellikle bölgemizde örnek çalışma modelleri oluşturarak dijital dönüşüm alanında global ölçekte fark yaratacak çıktılar üretmesini hedefliyoruz.”

AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ise “Her zaman dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin bulut bilişimin potansiyelinden yararlanması için muazzam bir fırsat var. Türkiye’deki kuruluşların bulut kullanımındaki yüzde 1’lik bir artış, ortalama yüzde 0,07’lik bir GSYİH büyümesi ile sonuçlanabilir. Bu değişim ve dönüşüme destek olan, KoçSistem gibi bir şirketle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye’de bulut potansiyelinin ortaya çıkarılması, bulutun herkes için kullanılabilir hale getirilmesine katkı sağlarken, Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmasını da destekleyeceğine inanıyoruz,” şeklinde konuştu.