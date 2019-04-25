KOSGEB’den Sanayinin Dijital Dönüşümüne Destek Hedefli Proje Çağrısı

KOSGEB’in sanayide dijitalleşmeyi desteklemeye yönelik yeni hibe ve kredi desteği hem teknoloji şirketleri hem de sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ’ler için önemli avantajlar sunuyor. 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek proje çağrısında yerli teknoloji kullanımının, projelerin değerlendirme sürecinde olumlu yönde dikkate alınacağı belirtiliyor. Logo’nun verileri değere dönüştüren Logo Mind Insight İş Analitiği çözümü KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen KOBİ’ler için önemli avantajlar sunuyor.

KOSGEB mart ayı başında KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme” temalı bir çağrıya çıktı. Akıllı teknolojilerle hız ve verimliliklerini artırmak isteyen KOBİ’ler işletme başına 300 bin TL’si geri ödemesiz, 700 bin TL’si teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destekten yararlanabiliyor. Proje için başvuru süresi 2 Mayıs 2019’da sona eriyor.

Yerli teknoloji kullanımı avantaj

Yerli teknoloji geliştiricileriyle sanayi sektörü arasında etkileşim yaratmayı hedefleyen proje çağrısı kapsamında dijital dönüşümlerinde yerli teknolojilerden yararlananların destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde avantajlı olacağı belirtiliyor.

Çağrıda, altı dijital teknolojinin üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte edilmesinin destek kapsamında değerlendirileceği ifade ediliyor. Desteklerden yararlanmak isteyenler için “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayiinde Kullanımı” başlığı altında Logo’nun verileri değere dönüştüren Logo Mind Insight İş Analitiği çözümü önemli avantajlar sağlıyor.

Logo Yazılım Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Veri günümüzde işletmelerin elindeki en önemli değerlerden biri. Zaman ve nitelikli bilgi ekseninde yaşanan yoğun rekabetin galibi olmak ancak verinin doğru işlenmesiyle mümkün. İşletmeler için bu anlamda iş analitiği çözümleri çok önemli. Bu konunun KOSGEB’in KOBİ’lerin dijitalleşmesini destekleyen proje çağrısında öncelik verdiği konular arasında yer alması da bunun işaretlerinden biri. Bu çağrının diğer bir önemli yanı ise proje seçim aşamasında yerli teknoloji kullanımını bir avantaj olarak konumlandırması. 35 yıldır işletmelerin verimliliği ve karlılığını artırma hedefiyle yerli mühendisler tarafından kurumsal yazılımlar geliştiren Logo Yazılım olarak iş analitiği çözümümüz Logo Mind Insight ile tüm KOBİ’lerin hizmetindeyiz. Dijital dönüşüm süreçlerinde veriyi bilgiye dönüştürerek stratejik, operasyonel ve taktiksel kararları hızlı ve doğru şekilde almak isteyen tüm işletmelere bu süreçte destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.